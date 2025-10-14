edición general
14 meneos
15 clics

Antes de las inundaciones en Alaska, la Agencia de Protección Ambiental (E.P.A.) canceló una ayuda de 20 millones de dólares destinada a la protección contra inundaciones [ENG]

Cinco meses antes de que unas inundaciones catastróficas arrasaran el domingo la aldea nativa de Kipnuk, en Alaska, arrancando muchas casas de sus cimientos, la administración Trump canceló una ayuda de 20 millones de dólares que estaba destinada a proteger a la comunidad de este tipo de inundaciones extremas. La subvención, procedente de la Agencia de Protección Ambiental (E.P.A.), tenía como objetivo reforzar la ribera del río sobre la que está construida Kipnuk, para protegerla de la erosión y de las crecidas.

| etiquetas: trump , tormenta , epa , metereologico , alaska , kipnuk
12 2 1 K 137 actualidad
4 comentarios
12 2 1 K 137 actualidad
OCLuis #1 OCLuis *
Muchos millones para tan pocos votos.
Por otra parte, si los habitantes de esa aldea son nativos, ¿para ellos TRUMP, todo el personal del ICE y los blancos nacidos en territorio de USA son inmigrantes, invasores, colonizadores o que? ¬¬
1 K 30
Asimismov #2 Asimismov
La Gobernadora de Alaska era Sarah Palin, merecido se lo tienen. Lo digo para que sepáis de qué pie cojea Alaska.
0 K 12
#3 DenisseJoel
Esa protección contra inundaciones iba contra el libre mercado, enseguida llega findeton y nos lo explica.
0 K 10
platypu #4 platypu
Bastante sensacionalista, suponiendo que el dinero fuera para eso exactamente, es mucho suponer, en 5 meses no se hubieran iniciado ni los tramites burocraticos ni a los ingenieros preaparar el diseño de todo eso
0 K 6

menéame