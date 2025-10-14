Antes de las inundaciones en Alaska, la Agencia de Protección Ambiental (E.P.A.) canceló una ayuda de 20 millones de dólares destinada a la protección contra inundaciones [ENG]

Cinco meses antes de que unas inundaciones catastróficas arrasaran el domingo la aldea nativa de Kipnuk, en Alaska, arrancando muchas casas de sus cimientos, la administración Trump canceló una ayuda de 20 millones de dólares que estaba destinada a proteger a la comunidad de este tipo de inundaciones extremas. La subvención, procedente de la Agencia de Protección Ambiental (E.P.A.), tenía como objetivo reforzar la ribera del río sobre la que está construida Kipnuk, para protegerla de la erosión y de las crecidas.