«En la Antártida te encuentras ferries con 4.000 personas a bordo, y esto es una mala noticia»

Un navegante con más de 80.000 millas recorridas y una vuelta al mundo a vela pone rumbo al último territorio virgen del planeta. En el libro 'La Antártida a vela', Alberto Mir relata en primera persona una expedición extrema al corazón del hielo y reflexiona sobre navegación, soledad, preparación, turismo y cambio climático en uno de los lugares más frágiles y desconocidos de la Tierra. La entrevista con Alberto Mir está en formato podcast.

KLKManin #1 KLKManin
Turistas quejándose del turismo.
#3 PerritaPiloto
#1 Más bien es un aventurero.

El tema es que en un ecosistema virgen el impacto de la actividad humana se nota. 4000 personas cagan y mean todos los los días.
Pertinax #4 Pertinax *
#1 Además de que es falso. El único gran buque de turisteo que navega el continente es el HX Nansen tiene capacidad máxima de 500 ocupantes, solo accede al norte, tiene prohibido desembarcar ocupantes y funciona con GNL y prohíbe los plásticos en los consumibles, entre otras cosas.

Lo sé, porque tengo conocidos en el Vinson of Antarctica con los que colaboro, y a este se le ha ido la olla. Buques de esa capacidad están prohibidos.
#2 Dav3n
Problemas del primer mundo, dando por culo en los lugares más recónditos del planeta mientras el común de los mortales se pregunta cómo llegar a fin de mes en el lugar en el que nació.

Señal inequívoca de que la decadencia de occidente es irremediable, es un proceso como la gripe, con su subida y su bajada.

La diferencia es que occidente no se conforma y pretende que el resto siga pagando el tratamiento y las drojas.

Y va a ser que no xD
