«En la Antártida te encuentras ferries con 4.000 personas a bordo, y esto es una mala noticia»

Un navegante con más de 80.000 millas recorridas y una vuelta al mundo a vela pone rumbo al último territorio virgen del planeta. En el libro 'La Antártida a vela', Alberto Mir relata en primera persona una expedición extrema al corazón del hielo y reflexiona sobre navegación, soledad, preparación, turismo y cambio climático en uno de los lugares más frágiles y desconocidos de la Tierra. La entrevista con Alberto Mir está en formato podcast.