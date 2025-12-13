edición general
6 meneos
22 clics
La anomalía ultraprocesada de la sanidad: ¿qué venden en Galicia las máquinas de los centros de salud?

La anomalía ultraprocesada de la sanidad: ¿qué venden en Galicia las máquinas de los centros de salud?

En la fila de arriba, una palmera de chocolate, snacks de los que manchan los dedos y patatas que prometen saber a jamón dos veces. Circuló el bulo de que Europa las iba a prohibir, pero la restricción se limitó a ciertos aditivos de aroma ahumado, por lo que ahí siguen con todas las de la ley. Bajando la vista un poco más, gominolas de toda clase y condición. La siguiente hilera, productos de fumadores de todo tipo para fumadores de todo tipo. Y chicles, que parecen estratégicamente ubicados como paliativo al mal aliento.

| etiquetas: salud , sanidad , comida , ultraprocesados
5 1 0 K 65 actualidad
9 comentarios
5 1 0 K 65 actualidad
#6 sliana
Que quieren ver en una máquina de vending? Zanahorias? Si son todas iguales en todas partes.. lo que hay que mirar es la comida que le dan a los pacientes, no la que compran las visitas, y esa es decente.
2 K 30
makinavaja #7 makinavaja
#6 Eso de que la comida de los pacientes es decente es muy discutible.... abundan los ultraprocesados, el azúcar....
0 K 12
Supercinexin #1 Supercinexin *
jajaja de verdad. Siempre que por desgracia voy a un hospital, en España o en UK, y veo las putas máquinas de vending me pregunto WTF :shit:

No es algo "de Galicia". Es la sinrazón de nuestra sociedad actual.
0 K 20
Barney_77 #9 Barney_77
#5 De verdad hay que explicar la diferencia entre prohibir y obligar a que haya opciones. No sé, eres bastante extremista.
0 K 17
Barney_77 #2 Barney_77
Pues mira, cada vez que tengo que estar en un hospital me jode muchísimo que no pueda comprar mierdas que me alegren un poco la mierda que es estar ahí. Nunca entenderé esa prohibición, me gustaría que hubiera una obligación de ofertar al menos un 50 % de alternativas saludables, pero la libertad de elección eliminada me parece una mierda. Al final me voy al super o gasolinera más cercana a comprarme las mierdas que me apetecen.
0 K 17
ChatGPT #4 ChatGPT
#2 saludables medidas con el nutriscore?? xD
0 K 11
Lyovin81 #5 Lyovin81
#2 Si, comer puta basura ultraprocesada es un alegrón. Es la hostia vamos.
Joder, se ve que hay gente que el mismo sentido crítico de una mascota, adultos malcriados y caprichosos del "ej que yo... Ej que me libertá para comer mierda y respirar mierda y beber mierda...".
En la vida real, ese tipo de gente la quiero bien lejos. Qué asco.
0 K 7
PasaPollo #8 PasaPollo
#5 Hostia, un poquito extremista, ¿no? Querer bien lejos y tenerle asco a la gente que ¿se compra una palmera de chocolate en el hospital? Rediós.

Yo entiendo a #2. Por desgracia he perdido a dos familiares en el hospital, tras hacerles guardia muchos días y noches. Y no me gustan los dulces por lo general, pero sé lo importante que es, con un familiar moribundo, tener algún pequeño placer que te ayude a sobrellevarlo, sea un donut, una libreta de sudokus del kiosko, un cigarro rápido fuera.

¿Tan difícil es de entender?
1 K 32
fofito #3 fofito
Fariña?
0 K 11

menéame