La anomalía ultraprocesada de la sanidad: ¿qué venden en Galicia las máquinas de los centros de salud?

En la fila de arriba, una palmera de chocolate, snacks de los que manchan los dedos y patatas que prometen saber a jamón dos veces. Circuló el bulo de que Europa las iba a prohibir, pero la restricción se limitó a ciertos aditivos de aroma ahumado, por lo que ahí siguen con todas las de la ley. Bajando la vista un poco más, gominolas de toda clase y condición. La siguiente hilera, productos de fumadores de todo tipo para fumadores de todo tipo. Y chicles, que parecen estratégicamente ubicados como paliativo al mal aliento.
| etiquetas: salud , sanidad , comida , ultraprocesados
No es algo "de Galicia". Es la sinrazón de nuestra sociedad actual.
Joder, se ve que hay gente que el mismo sentido crítico de una mascota, adultos malcriados y caprichosos del "ej que yo... Ej que me libertá para comer mierda y respirar mierda y beber mierda...".
En la vida real, ese tipo de gente la quiero bien lejos. Qué asco.
Yo entiendo a #2. Por desgracia he perdido a dos familiares en el hospital, tras hacerles guardia muchos días y noches. Y no me gustan los dulces por lo general, pero sé lo importante que es, con un familiar moribundo, tener algún pequeño placer que te ayude a sobrellevarlo, sea un donut, una libreta de sudokus del kiosko, un cigarro rápido fuera.
¿Tan difícil es de entender?