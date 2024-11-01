Un año de Trump y todavía no lo hemos entendido

Esta vamos a hacer una Pausa para hablar, por fin, de Donald Trump. Porque no estamos hablando lo suficiente de lo que está pasando en Estados Unidos, o al menos de lo verdaderamente importante. ¿Entendemos la amenaza que supone para la democracia más poderosa del mundo estar gobernada por alguien que se ve a sí mismo como un monarca absoluto? ¿Esta loco, o sus disparates son el disfraz perfecto para un autócrata incipiente? Marta García Aller visita Washington junto a Argemino Barro, corres