edición general
5 meneos
3 clics
Un año de ataques: aumento de las operaciones militares estadounidenses bajo el mandato de Trump (eng)

Un año de ataques: aumento de las operaciones militares estadounidenses bajo el mandato de Trump (eng)

Durante su primer año de mandato en 2025, Trump autorizó decenas de miles de ataques aéreos (bombardeos, drones y misiles) en múltiples países (Yemen, Somalia, Irak, Siria, Irán, Nigeria, Venezuela, etc.), con estimaciones de al menos 626–637 ataques solo en ese año. Esto supera con creces lo que hizo Joe Biden en sus cuatro años anteriores (~555 ataques). En el primer año de Obama, los ataques eran mucho menores (por ejemplo, Trump tuvo más de 160 ataques en Yemen y Somalia ese año comparado con cifras muy inferiores bajo Obama).

| etiquetas: trump , guerra , bombardeo , militar , récord , eeuu
4 1 0 K 58 actualidad
7 comentarios
4 1 0 K 58 actualidad
Elbaronrojo #1 Elbaronrojo
Y pensar que hace un año por aquí decían que Trump es un hombre de paz.
6 K 95
Cantro #2 Cantro
#1 hay gente muy tonta, que aún lo discutía
4 K 68
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#2 aún lo discuten
1 K 30
pitercio #3 pitercio
Tromp decía que Kemala empezaría una guerra en seis meses pero él lleva seis en un año.
2 K 46
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#3

Pero ha parado la de Albania y Pakistán. xD
0 K 16
Tertuliano_equidistante #7 Tertuliano_equidistante
Aquí estaban todos los pro rusos diciendo que Trump era la solución de la paz mundial al contrario que la que llamaban Killary y Kamala. Putin debe estar descojonándose.
0 K 10
Format_C #4 Format_C
Se merece dos premios nobel
0 K 7

menéame