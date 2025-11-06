Angelina Jolie visita Jersón, ciudad en la línea de frente de Ucrania [EN]

La actriz de Hollywood Angelina Jolie ha visitado una de las ciudades más peligrosas del frente ucraniano y una región vecina, donde se ha reunido con personal médico, voluntarios y civiles que viven bajo los constantes ataques de las tropas rusas. "En un momento en el que los gobiernos de todo el mundo están dando la espalda a la protección de los civiles, su fortaleza y su apoyo mutuo son una lección de humildad", afirmó Jolie en un comunicado publicado el jueves por la Fundación Legacy of War, que apoyó su visita a Jersón [...]