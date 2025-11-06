edición general
Angelina Jolie visita Jersón, ciudad en la línea de frente de Ucrania [EN]

La actriz de Hollywood Angelina Jolie ha visitado una de las ciudades más peligrosas del frente ucraniano y una región vecina, donde se ha reunido con personal médico, voluntarios y civiles que viven bajo los constantes ataques de las tropas rusas. "En un momento en el que los gobiernos de todo el mundo están dando la espalda a la protección de los civiles, su fortaleza y su apoyo mutuo son una lección de humildad", afirmó Jolie en un comunicado publicado el jueves por la Fundación Legacy of War, que apoyó su visita a Jersón [...]

| etiquetas: angelina jolie , jersón , ucrania , invasión
10 comentarios
Comentarios destacados:      
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#4 Más que una prueba parece una demostración del tipo de personaje que eres. Como haces habitualmente, te importa una mierda la realidad, todo lo amoldas a tu lamentable infantilismo.

Primero es una prueba para los que votaron la otra, ahora también sirve para cualquiera que pase por ahí y claro, mandas a actualidad una noticia de hace dos meses para luego lloriquear por los negativos.
suppiluliuma #8 suppiluliuma
#7 Todo el mundo sabe que dos meses es una eternidad. Saluda de mi parte a @SuperHeilPutín. xD
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#8 Todo el mundo sabe que hay un sub de hemeroteca para este tipo de noticias, pero no todo el mundo tiene tus necesidades.
suppiluliuma #10 suppiluliuma
#9 Que sí, hombre, que sí. No hace falta que te justifiques tanto. Salvo que haya una vocecilla muy molesta en tu cabeza recordándote estar en contra sólo de algunos crímenes no es moralmento justificable, claro.
suppiluliuma #1 suppiluliuma
Querido MNM. Vamos a hacer un experimento. A ver cuantos de los que han votado este envío:

Angelina Jolie apoya a los palestinos con una gira humanitaria en el cruce de Rafah(árabe)

votan también este. :-D
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 Yo no voté el otro, pero este sí: como antigua. Noticia de hace 2 meses.
suppiluliuma #4 suppiluliuma *
#2 Es igual que no hayas votado la otra. Te retratas igual. Y me gusta el toque de darle la excusa chorra al grupito de marras para justificar el voto negativo. Muy sutil (spoiler: no). :troll:
Cantro #3 Cantro
#1 ver los que la votan negativa también vale
SeñorMarron #5 SeñorMarron
#1 Angelina Jolie bien merece un meneo :foreveralone:
suppiluliuma #6 suppiluliuma
Por cierto, @pendejo1983, ¿cual es el otro envío del que este es un duplicado? Porque yo no lo encuentro.
