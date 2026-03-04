·
8
meneos
303
clics
Andy, de Andy y Lucas, suspende dos conciertos por no vender entradas suficientes: "Está bastante preocupado"
Andy Morales, uno de los componentes de Andy y Lucas, decidió iniciar una carrera en solitario tras la polémica separación del dúo
gilipolleces
|
etiquetas
:
música
,
andy
,
de andy y lucas
7
1
3
K
81
gilipolleces
31 comentarios
Comentarios destacados:
#1
ronko
Dijo hasta luego Lucas.
10
K
120
#13
DayOfTheTentacle
#1
el humor inteligente de mnm nunca defrauda
1
K
17
#16
aPedirAlMetro
#13
que de conciertos
1
K
17
#17
Hantonio_Horozco1488
#1
Lo que daría yo por calmar su dolor.
1
K
18
#20
lonnegan
*
#1
Eso lo dijo su carrera musical. He tenido que entrar dentro de la noticia para ver si era el de la nariz rara o el otro. Es el otro
2
K
32
#23
Mark_
#20
llámalos Andy y Ñucas, y ya nunca se te olvida.
1
K
23
#30
mcfgdbbn3
#23
:
#reglas_memotécnicas
0
K
12
#19
Zamarro
Aclaro para los despistados, este es el que NO tiene problemas de Nariz.
2
K
43
#21
Wolfgang
#19
Aclaro para los despistados que andan votando irrelevante que está en el sub
|gilipolleces
0
K
16
#3
manbobi
Este quien es? El gordo o el gordo?
2
K
40
#6
Wolfgang
#3
#4
El periodista lo deja bien claro en el titular: "
Andy, de Andy y Lucas"
4
K
70
#12
skaworld
*
#3
#6
#5
Yo iba a ir, pero cuando me he enterado de que no era un evento para ver a Andy, el de Andy y Epstein...
es.wikipedia.org/wiki/Andrew_Mountbatten-Windsor
2
K
39
#9
Troll_hunter
Los tiempos del folclore rancio de los 2000 se acabó.
1
K
31
#14
Skiner
*
#2
#9
las fans ahora ya han dejado de ser niñas para ser señoras...
Y el entusiasmo juvenil se desvanece, abren los ojos y no se dejan atracar.
0
K
7
#10
AsVHEn
No me jodas que el imbécil va a tener éxito y este que lo tuvo que aguantar todo el tiempo no.
1
K
22
#22
elgranpilaf
*
#10
Vamos lo típico en España
0
K
11
#29
Albarkas
¿Estos son los de Andy Vas, que decía Anabel Alonso en Siete Vidas?
0
K
19
#4
FunFrock
¿es el de la nariz o el otro?
1
K
19
#18
satchafunkilus
*
#4
el que aún tiene nariz
1
K
16
#28
j-light
#18
El otro es el de Fallout, el necrófago
0
K
10
#2
angelitoMagno
Mientras que las más exclusivas, como las de Meet & Greet a 88 euros, sí han encontrado comprador
¿88 euros?
0
K
17
#24
MoñecoTeDrapo
#2
¿entradas VIP con derecho a entrar hasta la cocina y a conocer al artista por 88 euros? No es mal precio.
0
K
11
#26
angelitoMagno
#24
A ver, lo decía porque el número 88 está muy asociado al nazismo, por si era un "dog whistle" de esos.
0
K
17
#27
MoñecoTeDrapo
#26
baia. No pensaba en referencias nazis cuando entré a comentar sobre un concierto de Andy el de Andy y Lucas.
1
K
21
#25
Mark_
Tip para distinguir quien es quien:
Son Andy y Ñucas.
De nada.
0
K
11
#5
Fedorito
¿Pero puso en la publicidad que era Andy el de Andy y Lucas?
0
K
11
#7
sat
Anunciando el regreso de Andy y Lucas en 3, 2, 1...
0
K
11
#15
anonimo115
#7
no entiendo para que se separan. Que se dejen de gilipolleces y que se ganen el pan
0
K
9
#31
SerVicius
En declaraciones a este medio, el comprador de la única entrada vendida dice: "Estar bastante preocupado"
0
K
7
#11
Khanbaliq
No tiene pasta pero tiene nariz.
Las gallinas que entran por las que salen.
0
K
7
#8
Darbader
Me da que la cosa tiene narices
0
K
6
Ver toda la conversación (
31
comentarios)
