Andy, de Andy y Lucas, suspende dos conciertos por no vender entradas suficientes: "Está bastante preocupado"

Andy Morales, uno de los componentes de Andy y Lucas, decidió iniciar una carrera en solitario tras la polémica separación del dúo |gilipolleces

31 comentarios
Comentarios destacados:    
ronko #1 ronko
Dijo hasta luego Lucas.
10
DayOfTheTentacle #13 DayOfTheTentacle
#1 el humor inteligente de mnm nunca defrauda xD
1
aPedirAlMetro #16 aPedirAlMetro
#13 que de conciertos
1
Hantonio_Horozco1488 #17 Hantonio_Horozco1488
#1 Lo que daría yo por calmar su dolor.
1
lonnegan #20 lonnegan *
#1 Eso lo dijo su carrera musical. He tenido que entrar dentro de la noticia para ver si era el de la nariz rara o el otro. Es el otro
2
Mark_ #23 Mark_
#20 llámalos Andy y Ñucas, y ya nunca se te olvida.
1
#19 Zamarro
Aclaro para los despistados, este es el que NO tiene problemas de Nariz.
2
Wolfgang #21 Wolfgang
#19 Aclaro para los despistados que andan votando irrelevante que está en el sub |gilipolleces :troll:
0
manbobi #3 manbobi
Este quien es? El gordo o el gordo?
2
Wolfgang #6 Wolfgang
#3 #4 El periodista lo deja bien claro en el titular: "Andy, de Andy y Lucas"
4
skaworld #12 skaworld *
#3 #6 #5 Yo iba a ir, pero cuando me he enterado de que no era un evento para ver a Andy, el de Andy y Epstein...

es.wikipedia.org/wiki/Andrew_Mountbatten-Windsor
2
#9 Troll_hunter
Los tiempos del folclore rancio de los 2000 se acabó.
1
Skiner #14 Skiner *
#2 #9 las fans ahora ya han dejado de ser niñas para ser señoras... :troll:
Y el entusiasmo juvenil se desvanece, abren los ojos y no se dejan atracar.
0
AsVHEn #10 AsVHEn
No me jodas que el imbécil va a tener éxito y este que lo tuvo que aguantar todo el tiempo no.
1
elgranpilaf #22 elgranpilaf *
#10 Vamos lo típico en España
0
#29 Albarkas
¿Estos son los de Andy Vas, que decía Anabel Alonso en Siete Vidas? :troll:
0
FunFrock #4 FunFrock
¿es el de la nariz o el otro?
1
satchafunkilus #18 satchafunkilus *
#4 el que aún tiene nariz
1
#28 j-light
#18 El otro es el de Fallout, el necrófago
0
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Mientras que las más exclusivas, como las de Meet & Greet a 88 euros, sí han encontrado comprador

¿88 euros? :professor:
0
MoñecoTeDrapo #24 MoñecoTeDrapo
#2 ¿entradas VIP con derecho a entrar hasta la cocina y a conocer al artista por 88 euros? No es mal precio.
0
angelitoMagno #26 angelitoMagno
#24 A ver, lo decía porque el número 88 está muy asociado al nazismo, por si era un "dog whistle" de esos.
0
MoñecoTeDrapo #27 MoñecoTeDrapo
#26 baia. No pensaba en referencias nazis cuando entré a comentar sobre un concierto de Andy el de Andy y Lucas. :shit:
1
Mark_ #25 Mark_
Tip para distinguir quien es quien:

Son Andy y Ñucas.

De nada.
0
Fedorito #5 Fedorito
¿Pero puso en la publicidad que era Andy el de Andy y Lucas?
0
sat #7 sat
Anunciando el regreso de Andy y Lucas en 3, 2, 1...
0
anonimo115 #15 anonimo115
#7 no entiendo para que se separan. Que se dejen de gilipolleces y que se ganen el pan
0
SerVicius #31 SerVicius
En declaraciones a este medio, el comprador de la única entrada vendida dice: "Estar bastante preocupado"
0
#11 Khanbaliq
No tiene pasta pero tiene nariz.

Las gallinas que entran por las que salen.
0
#8 Darbader
Me da que la cosa tiene narices
0

