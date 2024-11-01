Andalucía registra el menor tiempo de espera en dependencia de los últimos 15 años

El informe sobre la gestión de la Junta del sistema de la dependencia en 2025 refleja cifras récord de beneficiarios y de prestaciones. El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del informe de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad sobre la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia durante 2025, que refleja un récord histórico de personas beneficiarias, aumento del número de prestaciones y una reducción de los tiempos de espera, que se sitúan en la menor cifra de los últimos 15 años...