La sombras de la dependencia: Andalucía es la segunda comunidad autónoma con más tiempo de espera de toda España (585 días)

Un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publicado en enero de 2026 pone de relieve la nefasta gestión de la dependencia por parte del Gobierno de Juanma Moreno: las personas dependientes tienen que esperar más de año y medio para recibir la ayuda, el intervalo de tiempo medio más largo de toda España sólo por detrás de Canarias (591). La dependencia en Andalucía entre 2018 y 2024: más de 45.000 personas murieron en lista de espera.Las cifras negras de la dependencia en Andalucía: un total de 8.378 personas falleciero

La asistencia social de los liberales los libertarios.
#1 Mi madre falleció en Andalucía 2 años después de solicitarla sin haberla recibido... gobernaba psoe
