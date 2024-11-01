Andadores e innovación pedagógica

En la vanguardia de las corrientes psicopedagógicas, sabemos que el caminar no es una meta, sino un proceso holístico de autodescubrimiento. El nuevo EPW no es un simple andador: es un ecosistema de aprendizaje diseñado para facilitar la transversalidad del movimiento en el entorno doméstico. Siguiendo los principios Montessori, los caminadores de madera para bebés (...) Podríamos establecer un paralelismo entre la "innovación" que supusieron las andadoras y las innovaciones metodológicas en el sistema educativo.