Analista político saudí: "Estados Unidos nos ha abandonado y se centra solo en proteger a Israel" [EN]

Suleiman Al-Aqili advirtió que los países del Golfo que albergan bases militares estadounidenses están en riesgo, ya que Estados Unidos prioriza la protección de Israel: “Estados Unidos nos ha abandonado y ha centrado sus sistemas de defensa en proteger a Israel, dejando a los estados del Golfo que albergan sus bases militares a merced de los misiles y drones iraníes”. “El Golfo está soportando el peso de los ataques mientras priorizan la protección de Israel”.

millanin #2 millanin
Vaya. ¿Quién se iba a imaginar que a USA le importarían un bledo sus esbirros?
#1 ctm2000j
Coeficiente intelectual: 0
nemeame #6 nemeame
Eso se soluciona dejándoles construir mas bases militares en su suelo y poniéndose dianas en la espalda
pitercio #8 pitercio *
Es el peor régimen de la zona, detrás de Israel. Se le acercan el de Afganistán y Siria, pero poco, por falta de infraestructura criminal.
Mauro_Nacho #4 Mauro_Nacho
Israel controla la política exterior de EE.UU.
Asimismov #7 Asimismov
¿Qué os habiaís creído?
Habéis dejado aterrizar cazas israelíes en vuestros aeropuertos y sois solo felpudos y no levantéis la voz que seréis los siguientes después de Irán.
Heni #3 Heni
I-m-p-o-s-i-b-l-e... bueno sí :troll:
alfre2 #5 alfre2
Ya tiene un grifo en Venezuela, qué esperaban?
rutas #9 rutas
Ah, amigo... Si tuvierais un puñado de vídeos de las orgías pederastas de Trump, otro gallo os cantaría.
