Analista político saudí: "Estados Unidos nos ha abandonado y se centra solo en proteger a Israel" [EN]

Suleiman Al-Aqili advirtió que los países del Golfo que albergan bases militares estadounidenses están en riesgo, ya que Estados Unidos prioriza la protección de Israel: “Estados Unidos nos ha abandonado y ha centrado sus sistemas de defensa en proteger a Israel, dejando a los estados del Golfo que albergan sus bases militares a merced de los misiles y drones iraníes”. “El Golfo está soportando el peso de los ataques mientras priorizan la protección de Israel”.