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Un analista de Fox News atribuye la baja tasa de natalidad a que las adolescentes no tienen suficientes hijos. [ENG]

Un analista de Fox News atribuye la baja tasa de natalidad a que las adolescentes no tienen suficientes hijos. [ENG]

Un intercambio de opiniones en Fox News causó revuelo el viernes después de que el Dr. Marc Siegel, analista médico sénior, sugiriera que parte de la disminución de la tasa de fertilidad en Estados Unidos está relacionada con la menor cantidad de nacimientos entre adolescentes, calificando la caída entre las personas de 15 a 19 años como un "problema".

| etiquetas: fox news , natalidad , adolescentes
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8 comentarios
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#3 Hynkel
Siguiente estudio, el agua moja.

Si eso ya dejamos para otro día por qué no hay suficiente natalidad, cuando no incomode hablar de trabajos precarios o vivienda y vida en general cara.

Coño, si no cuidamos bien a nuestros esclavos no nos rinden. No podía imaginarlo.
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Dragstat #7 Dragstat *
#3 es que ese es el tema, y como dice #4 una de las razones por las que prohíben el aborto. Necesitan niños de familias desestructuradas para no tener que traer inmigrantes y disponer de suficientes desgraciados para morir en el ejército. No quieren demasiados pobres con aspiraciones porque el sistema no funciona.
0 K 20
#8 Eukherio
#7 Yo creo que si prohíben los condones ya les dan las cuentas.
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azathothruna #5 azathothruna
O sea que el crecimiento poblacional depende de mocosos que no se cuidan?
1 K 31
calde #4 calde
Y a los abortos, y a los abortos. Ayuso os lo puede explicar. ¬¬
1 K 26
rogerius #1 rogerius
Esto muchachos… mira que no quedarse embarazados. >:-(
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Gry #2 Gry *
#1 Cambiado por "las adolescentes" para aclararlo. :-P
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rogerius #6 rogerius
#2 Hala, ya me has fastidiado el chistaco. xD
1 K 35

menéame