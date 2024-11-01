Un analista de Fox News atribuye la baja tasa de natalidad a que las adolescentes no tienen suficientes hijos. [ENG]

Un intercambio de opiniones en Fox News causó revuelo el viernes después de que el Dr. Marc Siegel, analista médico sénior, sugiriera que parte de la disminución de la tasa de fertilidad en Estados Unidos está relacionada con la menor cantidad de nacimientos entre adolescentes, calificando la caída entre las personas de 15 a 19 años como un "problema".
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Si eso ya dejamos para otro día por qué no hay suficiente natalidad, cuando no incomode hablar de trabajos precarios o vivienda y vida en general cara.
Coño, si no cuidamos bien a nuestros esclavos no nos rinden. No podía imaginarlo.