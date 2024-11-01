Análisis político de Aliança Catalana y los fundamentos de la extrema derecha actual  

El presente vídeo analiza el auge de Aliança Catalana (AC), un partido independentista catalán de ultraderecha. Se examinan sus raíces ideológicas -influencia de la Nueva Derecha Francesa, neoliberalismo económico y nacionalismo identitario-, su discurso antiinmigración y el modo en que su irrupción podría reconfigurar las alianzas políticas en Cataluña y en España, especialmente al atraer votos de la derecha catalana e incluso un porcentaje de la izquierda independentista.