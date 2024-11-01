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El análisis genómico identifica mutaciones adaptativas no reportadas en genes de evasión inmune del virus de la viruela del mono (inglés)

Los conjuntos proporcionan pistas importantes sobre el panorama mutacional del MPXV, lo que subraya la necesidad crucial de un seguimiento continuo de la adaptación viral y la aparición de nuevas variantes. Estas mutaciones no se habían informado previamente en este conjunto de datos de 40 secuencias. Sin embargo, para confirmar su frecuencia global se necesitan conjuntos de datos genómicos MPXV más grandes, estudios y pruebas experimentales.
El MPXV se ha diversificado mediante mutación y adaptación, dando lugar a clados distintos

| etiquetas: análisis genómico , identificación , mutaciones , virus , viruela , mono
4 0 0 K 78 ciencia
4 comentarios
4 0 0 K 78 ciencia
cocolisto #1 cocolisto
Pues nada,¿Como va lo del meteorito?{huh}
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Expat_Guinea_Ecuatorial #2 Expat_Guinea_Ecuatorial
Gracias por avisar, lo recordare cuando vaya de cruising
1 K 30
cocolisto #3 cocolisto
#2 Suerte :roll:
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#4 rafeame
Nos va a hacer falta una mutación que te haga una pierna más corta para correr en círculos.
0 K 7

menéame