Análisis del cruce entre trenes de alta velocidad y de mercancías en líneas con tráfico mixto desde el punto de vista aerodinámico

En la actualidad, el cruce de trenes de viajeros de Alta Velocidad y de mercancías convencionales en líneas con tráfico mixto carece de regulación. El presente artículo analiza esta problemática desde el punto de vista aerodinámico, estudiando las fuerzas y momentos que se generan tanto a cielo abierto como en túnel. A través de este análisis se pretende aportar conocimiento, no sólo a partir del análisis teórico, sino también a partir de los resultados experimentales obtenidos durante ensayos en vía.

janatxan #3 janatxan *
Se viene la plaga de expertos ferroviarios, país.
emmett_brown #1 emmett_brown
#0 insinúas que el motivo del choque ha sido la aerodinámica?

Parece ser que el Iryo descarriló minutos antes.
vviccio #2 vviccio *
#1 Nop. De momento no se sabe nada. También es interesante el tema de las traviesas aerodinámicas.
