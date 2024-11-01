Análisis del cruce entre trenes de alta velocidad y de mercancías en líneas con tráfico mixto desde el punto de vista aerodinámico

En la actualidad, el cruce de trenes de viajeros de Alta Velocidad y de mercancías convencionales en líneas con tráfico mixto carece de regulación. El presente artículo analiza esta problemática desde el punto de vista aerodinámico, estudiando las fuerzas y momentos que se generan tanto a cielo abierto como en túnel. A través de este análisis se pretende aportar conocimiento, no sólo a partir del análisis teórico, sino también a partir de los resultados experimentales obtenidos durante ensayos en vía.