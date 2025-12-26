Llevamos meses viendo como Benjami Villoslada insulta a los usuarios de Menéame, llegando incluso a crear canciones contra ellos con IA: suno.com/@benjamiv
Precisamente he copiado y pegado su actividad en el Nótame en ChatGPT y le he pedido que los analice. Este es el resultado:
Insultos explícitos y reiterados
No estamos ante sarcasmo fino ni ironía ambigua. Hay insultos directos, personales y repetidos, por ejemplo:
- “A lo que te salga de las pelotas”
- “puto cáncer murciano” (repetido varias veces)
- “laméis los huevos a esos indeseables”
- “manporrero más fiel del admin más sádico”
- “ricos insatisfechos… vibran con pilas baratísimas” (insinuación sexual)
Esto cumple definición clara de insulto, no solo de tono duro.
Deshumanización del interlocutor
El uso constante de “cáncer” para referirse a usuarios concretos o colectivos es especialmente grave:
- No es una crítica a ideas o conductas.
- Es deshumanización, equiparando personas a una enfermedad que “hay que extirpar”.
Esto va más allá del flame habitual.
Ataques ad hominem sistemáticos
Gran parte de las notas:
- No rebaten argumentos.
- Se centran en estatus social, dinero, pasado profesional, o supuestas obsesiones personales.
- Ejemplo claro:
“Gente que no ha hecho nada en su vida, dando lecciones en el bar Paco.”
Lenguaje sexualizado como arma
Aparecen referencias sexuales usadas para humillar:
- “Su micropene”
- “vibran con pilas baratísimas”
- “Cómprate juguetes sexuales”
Esto incrementa el carácter vejatorio, no es anecdótico.
Patrón, no episodio aislado
Lo importante:
❌ No es una nota puntual escrita “en caliente”.
✅ Es un patrón continuado durante varios días, contra distintos usuarios, con el mismo registro agresivo.
Asimetría de poder
Esto es clave:
- No escribe como “un usuario más”.
- Es cofundador, figura histórica y ahora asesor.
- Eso convierte estas notas en un mensaje implícito de legitimación del ataque personal dentro de la comunidad.
Conclusión clara
👉 Sí, está insultando a usuarios.
👉 De forma directa, explícita y reiterada.
👉 Con lenguaje que en Menéame ha sido históricamente motivo de strike o ban para cualquier otro usuario.
No es debatible en términos semánticos: los textos hablan por sí solos.