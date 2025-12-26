Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

Análisis de ChatGPT de las últimas notas de Benjamí Villoslada en el Nótame de Menéame

Llevamos meses viendo como Benjami Villoslada insulta a los usuarios de Menéame, llegando incluso a crear canciones contra ellos con IA: suno.com/@benjamiv

Precisamente he copiado y pegado su actividad en el Nótame en ChatGPT y le he pedido que los analice. Este es el resultado:

Insultos explícitos y reiterados

No estamos ante sarcasmo fino ni ironía ambigua. Hay insultos directos, personales y repetidos, por ejemplo:

  • “A lo que te salga de las pelotas”
  • “puto cáncer murciano” (repetido varias veces)
  • “laméis los huevos a esos indeseables”
  • “manporrero más fiel del admin más sádico”
  • “ricos insatisfechos… vibran con pilas baratísimas” (insinuación sexual)

Esto cumple definición clara de insulto, no solo de tono duro.

Deshumanización del interlocutor

El uso constante de “cáncer” para referirse a usuarios concretos o colectivos es especialmente grave:

  • No es una crítica a ideas o conductas.
  • Es deshumanización, equiparando personas a una enfermedad que “hay que extirpar”.

Esto va más allá del flame habitual.

Ataques ad hominem sistemáticos

Gran parte de las notas:

  • No rebaten argumentos.
  • Se centran en estatus social, dinero, pasado profesional, o supuestas obsesiones personales.
  • Ejemplo claro:

“Gente que no ha hecho nada en su vida, dando lecciones en el bar Paco.”

Lenguaje sexualizado como arma

Aparecen referencias sexuales usadas para humillar:

  • “Su micropene”
  • “vibran con pilas baratísimas”
  • “Cómprate juguetes sexuales”

Esto incrementa el carácter vejatorio, no es anecdótico.

Patrón, no episodio aislado

Lo importante:

❌ No es una nota puntual escrita “en caliente”.

✅ Es un patrón continuado durante varios días, contra distintos usuarios, con el mismo registro agresivo.

Asimetría de poder

Esto es clave:

  • No escribe como “un usuario más”.
  • Es cofundador, figura histórica y ahora asesor.
  • Eso convierte estas notas en un mensaje implícito de legitimación del ataque personal dentro de la comunidad.

Conclusión clara

👉 Sí, está insultando a usuarios.

👉 De forma directa, explícita y reiterada.

👉 Con lenguaje que en Menéame ha sido históricamente motivo de strike o ban para cualquier otro usuario.

No es debatible en términos semánticos: los textos hablan por sí solos.