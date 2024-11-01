Los análisis de Cassini apuntan a que debajo de Titán no hay un océano sino un sorbete [ITA]

Titán, el satélite más grande de Saturno, es el único cuerpo del sistema solar, junto con la Tierra, que tiene líquido en su superficie. Pero lo que tiene no son lagos de agua sino de metano a -183 grados. Hasta ahora se pensaba que debajo de su gruesa corteza había un vasto océano de agua líquida. Pues parece que no, los datos de Cassini revelan que lo que hay debajo es un sorbete de agua helada y salada. Sería más bien parecido a lo que uno puede encontrar en algunas zonas del Océano Ártico.