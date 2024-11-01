edición general
Anaga dice basta: los vecinos del Parque Rural cortarán la carretera ante el caos de tráfico y la masificación. Tenerife

Lo que durante años ha sido un reclamo natural inigualable se ha transformado en una pesadilla para quienes habitan el Parque Rural de Anaga. Los vecinos de los diferentes caseríos del macizo, junto a los comerciantes locales, han dicho basta.

CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Estos como los de mi zona, putos guiris, se compran los pisos en primera linea de playa y ahora llorando que si hay mucho ruido, mucha gente, cuáles antepasados que creen que les pertenece todo
2 K 26
GeneWilder #8 GeneWilder
Se nos va de las manos el asunto del turismo. No es compatible esta masificación de visitantes con la vida cotidiana de los autóctonos. Es un hecho y aún así se sigue exprimiendo a la gallina de los huevos de oro.
0 K 11
#3 Sacapuntas
Que lo hagan parque natural, nacional, o lo que sea. Pero los poderes públicos no pueden mirar para otro lado porque guiris.
0 K 10
ehizabai #11 ehizabai
#10 Yo no soy de allí.
Ni se me ocurre decir que la comodidad del turista está al mismo nivel que los que viven allí.
0 K 10
ehizabai #6 ehizabai
#5 No, que puedas aparcar tú, y que se joda la ambulancia que no puede pasar. El lugareño ese de la urgencia que palme, que yo tengo prisa en sacar la foto que luego a las dos tengo otra visita en nosedonde y necesito el coche a menos de dos minutos andando.
Claro que sí.
0 K 10
Gadfly #7 Gadfly
#6 ains, cuanto lo lamento
0 K 7
ehizabai #9 ehizabai
#7 A ver si empiezan a quemar coches algún día de estos. Todo mi apoyo.
0 K 10
Gadfly #10 Gadfly
#9 bueno, que no te pillen
0 K 7
oceanon3d #15 oceanon3d
#14 Si; tierra rodeada de agua por si no lo sabes. :-D
0 K 8
oceanon3d #13 oceanon3d *
#5 Para los que hablan de todo y no saben de nada desde de la IA

Tenerife tiene una de las mayores densidades de población del archipiélago canario, superando los 450-478 habitantes por km² en años recientes. Tenerife ha superado la densidad de población de otras islas como Mallorca o incluso países como Japón

Con esos 20 Km tuyos ya te digo que en Canarias acabas casi en el mar en cualquier dirección ... son islas por si no lo sabes.

Pero tu en tu mundo seguramente de la meseta.
0 K 8
Gadfly #14 Gadfly
#13 ah, que es una isla? Eso lo cambia todo. No lo sabía. Gracias por la información
0 K 7
Gadfly #2 Gadfly
Solo ellos tienen derecho a estar alli
0 K 7
ehizabai #4 ehizabai
#2 No, hombre no, tú tienes derecho a joder al paisanaje donde sea, meterte hasta donde sea en tu coche, y molestar, incordiar y joder ese día que vas a pasara allí. Y si el que vive allí toda su vida portesta, que se joda, que es tuyo todo.
Claro que sí.
0 K 10
Gadfly #5 Gadfly
#4 que va que va, lo suyo es que en 10, 15 o 20 km a la redonda no pueda entrar nadie, aunque sea espacio público, para que tú polla morena no se moleste o intranquilice, pobre
0 K 7
PaulDurden #12 PaulDurden
#2 Cómo se nota que no tienes ni idea de lo que allí ocurre. Te aseguro que es bastante grave. Y llevamos años así, y siempre a peor.
0 K 11

