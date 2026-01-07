edición general
Ana Obregón usa la IA para crear una foto de su hijo fallecido abrazando a su nieta

Sus seguidores se han quedado perplejos al ver esto, criticando el uso de la inteligencia artificial para generar este tipo de contenidos: “Durante tres años, todo era oscuro. Con ella llegó la luz y la resurrección de todo en mi vida”, explicó Ana Obregón en una de sus primeras palabras tras el nacimiento de Ana Sandra.

Y esto es el principio. Lo raro es que no tenga ya una IA de su hijo.

Le pasas todas las fotos y vídeos que tengas, incluyes las orlas del colegio, las notas etc.

A día de hoy con todos los metadatos de google photos te montas un clon en un momento
#1 a ver. Ana Obregón utilizó esperma congelado de su hijo fallecido para que naciera un bebé a través de gestación subrogada. En serio esto os sorprende? xD
Nadie va a amarrarla?
Cualquier día protagoniza un capítulo de #Black_Mirror.
la IA hizo una hija cuadriculada
Ya es duro perder a un hijo, como para estar de cachondeo
A ésta se le ha ido la olla
#2 Hace tiempo. Pero es obvio que va a peor y que la señora tiene un trauma extremadamente severo que debería ser tratado por profesionales, si no lo está ya.
