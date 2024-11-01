El amor vuelve a cambiar

El amor está mutando otra vez, a toda velocidad, ante nuestros ojos. Un solo dato basta para demostrarlo: el 40% de las mujeres españolas entre 18 y 24 años se declaran bisexuales, según el CIS de enero de 2025. Habrá quien desprecie este enorme cambio sociológico como ‘una moda’. Como algo pasajero, como si la cultura –y por tanto el amor– no fuera, en esencia, un continuo cambio. Como si existiera un ser humano ideal anclado en la genética, un amor perfecto que nunca se moviera...