El amor obra milagros en las viviendas protegidas de Les Naus de Alicante

Bajo el mismo techo y con dos hijos en común, pero con unas economías tan separadas como su relación sentimental, según su relato, vivía esta pareja cuando decidió, en octubre de 2024, comprarse sendas viviendas en Les Naus. Pese a que, sobre el papel, estaban en pleno proceso de separación (una epidemia muy común a más de un propietario de este residencial) eligieron el mismo bloque y escalera, y pisos tan próximos que los ex bien podían pasarse la sal con solo alargar el brazo.
| etiquetas: vpo , alicante , les naus , vivienda
Y que al poco tiempo vuelvan a arrejuntarse por San Valentín. En cualquier caso, les honra haber renunciado a las dos.
Da para telenovela.
Pero seré yo, que soy un malpensao
Me arriesgo y me adelanto , una o ninguna. El resto colegas peperos y toda una piara de amistades cercanas.
Hasta donde va a llegar la justicia cuando esto no aparezca en la prensa ? A ningun lado.