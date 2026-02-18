edición general
El amor obra milagros en las viviendas protegidas de Les Naus de Alicante

Bajo el mismo techo y con dos hijos en común, pero con unas economías tan separadas como su relación sentimental, según su relato, vivía esta pareja cuando decidió, en octubre de 2024, comprarse sendas viviendas en Les Naus. Pese a que, sobre el papel, estaban en pleno proceso de separación (una epidemia muy común a más de un propietario de este residencial) eligieron el mismo bloque y escalera, y pisos tan próximos que los ex bien podían pasarse la sal con solo alargar el brazo.

vpo , alicante , les naus , vivienda
4 comentarios
Ze7eN #1 Ze7eN *
Ya es curioso que dos personas que, por renta, no pueden acceder a una VPO, se separen y les toquen dos viviendas contiguas, una a cada uno.
Y que al poco tiempo vuelvan a arrejuntarse por San Valentín. En cualquier caso, les honra haber renunciado a las dos.

Da para telenovela.
skaworld #2 skaworld
#1 Yo lo veo como una conmovedora comedia ligera de Antena 3 por la tarde, justo despues del anuncio de Securitas Direct
mis_cojones_en_bata #3 mis_cojones_en_bata *
#1 yo pensando mal, diría que "nos va a pillar seguro asique renunciamos porsiaca y así ya no nos pueden enmarronar tan facilmente"

Pero seré yo, que soy un malpensao xD
#4 Pepepistolas
Supongo que no hace falta citar a quien votan y con quien se relacionan estos siverguenzas. la pregunta es ¿cuanta gente cumple realmente las condiciones para optar a una vivienda?
Me arriesgo y me adelanto , una o ninguna. El resto colegas peperos y toda una piara de amistades cercanas.
Hasta donde va a llegar la justicia cuando esto no aparezca en la prensa ? A ningun lado.
