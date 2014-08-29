edición general
Amnistía alerta sobre la "erosión" de DDHH por las "prácticas autoritarias" de Trump en su primer año de mandato

La ONG publica un informe que documenta cómo EEUU "está socavando los pilares de una sociedad libre" "Todos somos testigos de una peligrosa trayectoria bajo la Presidencia de Trump que ya ha provocado una emergencia", manifiesta

Fisionboy #2 Fisionboy
Y pensar que no hace tanto de esto:

www.lavozdegalicia.es/noticia/gente/2014/08/29/polemico-traje-beige-ob

Tiempos felices.
calde #4 calde *
#2 Buen ejemplo de la mediocridad manipulación de la prensa en nuestro país desde hace décadas!

Deberías tener al menos 1.000 positivos por eso, y karma 20 por un año entero.
#7 Grahml *
#2 Los mayores beneficiados de esta mierda esperpéntica de Trump y lameculos nazis son los medios.

Sobre todo los estadounidenses.

No hay día que no tengan basura de la que "informar".

Por desgracia hay víctimas innecesarias por medio, y aún así, los problemas cotidianos siguen ahí.
#6 Grahml
Después de esto, cualquier cosa  media
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
atención a la cara de sonao iluminao de la foto de la noticia. muuuy ilustrativa: img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20260120010947_690.jpg
#5 Nusku *
Imposible, pero si tiene en su haber el Corina-Fifa de la Paz!
Metabarón #8 Metabarón
Hay que llevarles democracia a EEUU.
Druidaferal #3 Druidaferal *
Lo preocupante de esta noticia y el contexto en la actualidad es que amnistía internacional ha mostrado su preocupación por la matanza de civiles en irán, que ya van por unos 2800 confirmados.
Estoy esperando algún comunicado de unidad podemos a favor de esas Valientes mujeres que están muriendo por su derecho a vivir.
Y estamos aquí con Trump en usa
