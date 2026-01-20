edición general
Amnistía Internacional alerta sobre la "erosión" de los derechos humanos por las "prácticas autoritarias" de Trump

EE.UU. intenta imposibilitar que se le exijan responsabilidades al "desmantelar las normas y concentrar el poder"

Pues porque lo ha dicho Amnistía Internacional, si no, ni me doy cuenta.
