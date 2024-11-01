Las amenazas del líder de 'The Base' en la retirada de una cruz franquista: "¡Que os cuelguen de la soga, hijos de puta!"  

“¡Que os cuelguen de la soga, hijos de puta! ¡Os pasaremos por encima pero como en el 36, cabrones!”. Así se dirigía David Dionís Gandia, el presunto líder de la célula neonazi desarticulada The Base, a quienes celebraban la retirada de la cruz franquista de Castelló en enero de 2023. David Dionís Gandia, el cabecilla del grupo neonazi fue captado en varios vídeos en una convocatoria de extrema derecha en 2023 insultando y amenazando a políticos y activistas. Actualmente se encuentra en prisión acusado de pertenencia a organización terrorista.