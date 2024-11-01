Amenazas, filtraciones y miedo: las claves de la protección policial a Sarah Santaolalla

Según detallan fuentes policiales al diario EL PAÍS, el dispositivo desplegado alrededor de Santaolalla no consiste en una escolta permanente ni en un operativo extraordinario. Se trata de un sistema de protección flexible basado en contravigilancia y escolta dinámica: agentes que vigilan los entornos que frecuenta y refuerzan su seguridad durante desplazamientos o actos públicos.



Este tipo de protección se activa cuando los informes policiales detectan un nivel de riesgo potencial que puede derivar en agresiones o situaciones de acoso persistente. No implica necesariamente una escolta las 24 horas, pero sí un seguimiento preventivo destinado a evitar incidentes.