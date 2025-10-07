La amenaza de la piratería: "El fichaje de Antony desaparecería"

La Sede de Unidad Editorial fue el escenario de la jornada 'Piratería: La amenaza oculta para el usuario', donde se analizó los riesgos del fraude audiovisual para el usuario -robo de datos, acceso a fotos... - y el daño que puede hacer a los clubes desde el punto de vista deportivo, ya que supone una pérdidas de millones que podrían ir destinados a mejorar la plantilla o el estadio. A través de dos entrevistas y una mesa redonda, el foro trató de concienciar contra la piratería y señalar los peligros que conlleva a todos los niveles.