La amenaza de la piratería: "El fichaje de Antony desaparecería"

La Sede de Unidad Editorial fue el escenario de la jornada 'Piratería: La amenaza oculta para el usuario', donde se analizó los riesgos del fraude audiovisual para el usuario -robo de datos, acceso a fotos... - y el daño que puede hacer a los clubes desde el punto de vista deportivo, ya que supone una pérdidas de millones que podrían ir destinados a mejorar la plantilla o el estadio. A través de dos entrevistas y una mesa redonda, el foro trató de concienciar contra la piratería y señalar los peligros que conlleva a todos los niveles.
José Luis Gómez Pidal, Inspector Jefe de la sección de delitos de la Policía Nacional (...) se refirió a la imposibilidad de denunciar al usuario final por la vía penal, pero sí existe la posibilidad de la vía civil. "Tal y como está el codigo penal, no. Sí podría enfrentarse a una denuncia civil de los titulares de derechos". Esto último es lo que está haciendo LaLiga desde hace año y medio.