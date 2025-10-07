edición general
1 meneos
7 clics

La amenaza de la piratería: "El fichaje de Antony desaparecería"

La Sede de Unidad Editorial fue el escenario de la jornada 'Piratería: La amenaza oculta para el usuario', donde se analizó los riesgos del fraude audiovisual para el usuario -robo de datos, acceso a fotos... - y el daño que puede hacer a los clubes desde el punto de vista deportivo, ya que supone una pérdidas de millones que podrían ir destinados a mejorar la plantilla o el estadio. A través de dos entrevistas y una mesa redonda, el foro trató de concienciar contra la piratería y señalar los peligros que conlleva a todos los niveles.

| etiquetas: piratería , fútbol , marca , amenaza , no delito
1 0 0 K 9 actualidad
6 comentarios
1 0 0 K 9 actualidad
herlocksholmes #2 herlocksholmes
Según la noticia, si te bajas una película, te roban la tarjeta.
ASUSTAVIEJAS. xD xD xD
1 K 22
Gry #4 Gry
#2 La gente que se baja películas está mejor entrenada para detectar estafas que quien lo hace todo legal.
2 K 39
Joker_2O #3 Joker_2O
Si la Liga para seguir el ritmo de Premier necesita explotar a sus seguidores, igual debería rebajar sus expectativas, si el precio es desorbitado te arriesgas a esto, el precio de La Liga no tiene sentido si se compara con la Premier o la Bundesliga.
1 K 20
TipejoGuti #6 TipejoGuti
Como bético le propondría un trato al mamón este. La liga reparte justamente los beneficios televisivos y de otro tipo, no la mayoría para dos o tres, Limpiamos la federación de árbitros, que solo curiosamente apesta siempre a lo mismo. Negociamos precios decentes, que el hecho de que tú quieras vender por X no significa que yo pueda pagarlo. Y si después de todo eso, alguien sigue sin contratary roba..te jodes y para la próxima vota a quienes suban el sueldo a los trabajadores que ven los partidos.
0 K 10
herlocksholmes #1 herlocksholmes *
Copio y pego:

José Luis Gómez Pidal, Inspector Jefe de la sección de delitos de la Policía Nacional (...) se refirió a la imposibilidad de denunciar al usuario final por la vía penal, pero sí existe la posibilidad de la vía civil. "Tal y como está el codigo penal, no. Sí podría enfrentarse a una denuncia civil de los titulares de derechos". Esto último es lo que está haciendo LaLiga desde hace año y medio.
0 K 9
#5 chipi4_6201696deddc9
Que cuenten con mis 20 euros por partido, que menos, para que esos pobres jugadores puedan ganar 15 o 20 millones de euros.
0 K 6

menéame