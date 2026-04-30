Amazon valora retomar el reality show de "The Apprentice" con Donald Trump Jr. como presentador

Según un informe, Amazon está estudiando la posibilidad de relanzar The Apprentice y está sopesando la opción de nombrar a Donald Trump Jr. como presentador del reality show que impulsó a su padre a la presidencia. Ejecutivos de la compañía han mantenido conversaciones internas sobre la posibilidad de revivir la longeva serie, aunque las negociaciones aún se encuentran en una fase inicial y no se ha contactado formalmente con la familia Trump, informó el Wall Street Journal el miércoles.