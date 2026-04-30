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Amazon valora retomar el reality show de "The Apprentice" con Donald Trump Jr. como presentador

Según un informe, Amazon está estudiando la posibilidad de relanzar The Apprentice y está sopesando la opción de nombrar a Donald Trump Jr. como presentador del reality show que impulsó a su padre a la presidencia. Ejecutivos de la compañía han mantenido conversaciones internas sobre la posibilidad de revivir la longeva serie, aunque las negociaciones aún se encuentran en una fase inicial y no se ha contactado formalmente con la familia Trump, informó el Wall Street Journal el miércoles.

| etiquetas: amazon , apprentice , donal trump jr , presentador , reality show
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5 comentarios
8 1 0 K 93 actualidad
#2 Grahml
Hay que seguir haciendo la pelota al dios Trump, para que siga dando todo lo que ellos quieren.
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themarquesito #3 themarquesito
Otro rico soborno para la familia Trump, como anteriormente lo fuera la película esa llamada Melania.
2 K 48
#1 R2dC
Tentado de ponerlo en "cultura" :troll:
2 K 44
silvano.jorge #4 silvano.jorge
Boicot a Amazon
1 K 23
wata #5 wata
Me parece que el reinado ya tiene sucesor.
La descomposición usana va acelerándose.
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menéame