Amazon Cloud sufre una interrupción tras el impacto de objetos en un centro de datos en Emiratos

Amazon Web Services (AWS) ha sufrido una interrupción en sus servicios después de que objetos no identificados impactaran en uno de sus centros de datos en los Emiratos Árabes Unidos, provocando un incendio en las instalaciones afectadas. Según Bloomberg, no está claro que el incidente está relacionado con el conflicto entre Estados Unidos e Irán, si bien el incendio se desató el mismo día en el que proyectiles iraníes impactaron en los Emiratos Árabes Unidos.

obmultimedia #2 obmultimedia
Estaria de puta madre que todos los centros de datos e IA que estuviesen por esa zona se fueran a tomar por culo.
Asi los milmillonarios que han apoyado al POTUS se cagasen en el.
Heni #4 Heni *
Imposible, si están diciendo en los medios que está todo bajo control y todo es interceptado porque se ve que los misiles y drones iraníes son una birria :shit:
www.meneame.net/story/raquel-cuesta-tve-no-hay-bombardeos-todo-esta-ba


Debió ser también "fuego amigo"
Beltenebros #7 Beltenebros
#4
Efectivamente, fue fuego del "amigo" Irán.
xD xD
Dene #3 Dene
Será otro F15 caído...
pepel #6 pepel
Será "otra" interrupción.
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
¿Sabeis si existen Patriots en la nube?
El_Tio_Istvan #5 El_Tio_Istvan
#1 Yo conozco los misiles J. Tebas. Peligrosísimos.
