Amazon Cloud sufre una interrupción tras el impacto de objetos en un centro de datos en Emiratos

Amazon Web Services (AWS) ha sufrido una interrupción en sus servicios después de que objetos no identificados impactaran en uno de sus centros de datos en los Emiratos Árabes Unidos, provocando un incendio en las instalaciones afectadas. Según Bloomberg, no está claro que el incidente está relacionado con el conflicto entre Estados Unidos e Irán, si bien el incendio se desató el mismo día en el que proyectiles iraníes impactaron en los Emiratos Árabes Unidos.