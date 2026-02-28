edición general
Raquel Cuesta en TVE: "No hay bombardeos, todo está bajo control"

La portavoz de los españoles en Emiratos, Raquel Cuesta, pide calma tras los ataques: "Se interceptan misiles, pero estamos bien y en contacto con la Embajada"

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
La CNN miente?

Una persona muere en los Emiratos Árabes Unidos por ataques iraníes

#3 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Según pone lo que envías son los restos de un misil interceptado.

No miente ni la CNN ni Raquel Cuesta
rafaLin #4 rafaLin *
#2 Pone literalmente "caída de escombros", es lo que dice el vídeo, los antiaéreos causan escombros que pueden caer en cualquier sitio, no hay bombardeos contra la población civil
YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
Sí, todos interceptados... que se lo digan a Amazon :roll:

x.com/shanaka86/status/2028285885100523854?s=20

