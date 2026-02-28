·
Raquel Cuesta en TVE: "No hay bombardeos, todo está bajo control"
La portavoz de los españoles en Emiratos, Raquel Cuesta, pide calma tras los ataques: "Se interceptan misiles, pero estamos bien y en contacto con la Embajada"
4 comentarios
#2
Verdaderofalso
*
La CNN miente?
Una persona muere en los Emiratos Árabes Unidos por ataques iraníes
www.cnnchile.com/mundo/persona-muere-en-los-emiratos-arabes-unidos-por
0
K
20
#3
El_dinero_no_es_de_nadie
#2
Según pone lo que envías son los restos de un misil interceptado.
No miente ni la CNN ni Raquel Cuesta
1
K
22
#4
rafaLin
*
#2
Pone literalmente "caída de escombros", es lo que dice el vídeo, los antiaéreos causan escombros que pueden caer en cualquier sitio, no hay bombardeos contra la población civil
0
K
10
#1
YoSoyTuPadre
*
Sí, todos interceptados... que se lo digan a Amazon
x.com/shanaka86/status/2028285885100523854?s=20
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
Una persona muere en los Emiratos Árabes Unidos por ataques iraníes
www.cnnchile.com/mundo/persona-muere-en-los-emiratos-arabes-unidos-por
No miente ni la CNN ni Raquel Cuesta
x.com/shanaka86/status/2028285885100523854?s=20