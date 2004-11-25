Amazon acusa a Perplexity de fraude informático y exige que impida que su agente de IA compre en su sitio web (ENG) .

Amazon ha enviado una carta de cese y desistimiento a Perplexity AI exigiendo que la startup de búsqueda con IA deje de permitir que su agente de navegación con IA, Comet, realice compras en línea para los usuarios. Según un informe: El gigante del comercio electrónico acusa a Perplexity de cometer fraude informático al no revelar cuándo su agente de IA está comprando en nombre de un usuario, lo que viola los términos de servicio de Amazon, según personas familiarizadas con la carta enviada el viernes.
| etiquetas: amazon , perplexity , ia , comet
Solamente son buenos si les beneficia a ellos.
- señalando ciertos productos como “escogidos” por Amazon.
- enseñando los que les interesa vender en las primeras posiciones.
- pierden la venta de productos “patrocinados”
- no pueden promocionar otros productos alternativos.
- se pierde el “otros clientes tambien han comprado”.
- pierden la publicidad
Y, ademàs, perplexity trabaja con Amazon hoy, mañana puede añadir a otras compañias y si tu estas acostumbrado a pedir algo genérico: unas pilas, tinta para la pluma, un cepillo de dientes… la IA puede decidir que en otro lado está más barato o es mejor o lo que sea.