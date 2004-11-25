Amazon acusa a Perplexity de fraude informático y exige que impida que su agente de IA compre en su sitio web (ENG) .

Amazon ha enviado una carta de cese y desistimiento a Perplexity AI exigiendo que la startup de búsqueda con IA deje de permitir que su agente de navegación con IA, Comet, realice compras en línea para los usuarios. Según un informe: El gigante del comercio electrónico acusa a Perplexity de cometer fraude informático al no revelar cuándo su agente de IA está comprando en nombre de un usuario, lo que viola los términos de servicio de Amazon, según personas familiarizadas con la carta enviada el viernes.