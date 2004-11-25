edición general
6 meneos
53 clics

Amazon acusa a Perplexity de fraude informático y exige que impida que su agente de IA compre en su sitio web (ENG) .

Amazon ha enviado una carta de cese y desistimiento a Perplexity AI exigiendo que la startup de búsqueda con IA deje de permitir que su agente de navegación con IA, Comet, realice compras en línea para los usuarios. Según un informe: El gigante del comercio electrónico acusa a Perplexity de cometer fraude informático al no revelar cuándo su agente de IA está comprando en nombre de un usuario, lo que viola los términos de servicio de Amazon, según personas familiarizadas con la carta enviada el viernes.

| etiquetas: amazon , perplexity , ia , comet
6 0 0 K 67 tecnología
4 comentarios
6 0 0 K 67 tecnología
ThePetersellers #1 ThePetersellers
Quizá la IA aplicada a los navegadores, revienta la ventaja de Amazon, y por eso se revuelve.
1 K 28
#3 Albarkas
Vaya, para ésto los algoritmos, meta datos y otras mandangas son malos.
Solamente son buenos si les beneficia a ellos.
0 K 19
kastanedowski #2 kastanedowski
El agente no puede comprar ya que lo pagos y la confirmación de compras dependen siempre del usuario o de integrar herramientas externas... Perplexity no tiene nada que ver
0 K 10
#4 Moteplass
Por lo que he leido Amazon pierde la oportunidad de intervenir como lo hace ahora:

- señalando ciertos productos como “escogidos” por Amazon.
- enseñando los que les interesa vender en las primeras posiciones.
- pierden la venta de productos “patrocinados”
- no pueden promocionar otros productos alternativos.
- se pierde el “otros clientes tambien han comprado”.
- pierden la publicidad

Y, ademàs, perplexity trabaja con Amazon hoy, mañana puede añadir a otras compañias y si tu estas acostumbrado a pedir algo genérico: unas pilas, tinta para la pluma, un cepillo de dientes… la IA puede decidir que en otro lado está más barato o es mejor o lo que sea.
0 K 7

menéame