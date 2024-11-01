edición general
Alvise amenazó con "sabotear trenes y aviones" tras ser elegido eurodiputado

El agitador ultra hizo un llamamiento en su canal de Telegram a "utilizar la fuerza legítima" y "pelear en grupos organizados por todo el país" si el Gobierno limitaba sus "derechos fundamentales". Enlace video: youtube.com/shorts/78DxQWoOxwg?si=W_AmN0eeryHe9RZQ

jonolulu #2 jonolulu
En otro país los servicios secretos le habrían hecho una visitilla y estaría sentado en la Audiencia Nacional. Eso o que lo hubiera dicho en Altsasua
3
#3 sald64059 *
Están insinuando que alvise es responsable de alguna forma de la tragedia?
Edito, noticia de mayo subida hoy...
2
obmultimedia #4 obmultimedia
#3 Es otra hipotesis mas entre otras que puedan tener, el sabotaje es una.
0
Expat_Guinea_Ecuatorial #6 Expat_Guinea_Ecuatorial
#4 Ningun grupo ha reclamado la autoria
0
obmultimedia #8 obmultimedia
#6 Va a salir Alvise en la tele a decir que lo ha provocado el, jajaja.
1
ahotsa #5 ahotsa *
#3 Noticia de mayo, pero muy de actualidad clara y desafortunadamente.

No habrá tenido nada que ver, pero la noticia es relevante y debe investigarse. Y, en cualquier caso, el escarnio se lo merece. Si yo dije que iba a asesinar al vecino y resulta que es asesinado, lógico que me visite la policía, ¿no? Lo raro sería que no me hubieran visitado cuando lo dije.
1
desatranquesjaen #9 desatranquesjaen
#7 ya han insinuado que el responsable de esto es el presidente y del 11M ZP, así que ¿por qué esto no se puede insinuar? #3 no es IA, a no ser que IA=Imbécil Alvise.
0
#7 okeil
Supongo que es el típico video creado con IA, si fuese verdad se le tendría que haber detenido de inmediato por apología del terrorismo, por mucho eurodiputado que sea.
0

