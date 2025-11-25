edición general
Alumnos del IES Grande Covián persiguen al docente condenado por maltrato a la salida de clase: "No lo veo como a un profesor normal, sino como a un abusador"

Familias y representantes de organizaciones se han concentrado en este 25-N a las puertas del instituto de la capital aragonesa para denunciar que el profesional continúe ejerciendo la docencia y esté en contacto con menores

CerdoJusticiero #4 CerdoJusticiero
No me gustan las turbas. El más tonto del pueblo se envalentona, lanza una piedra con mala fortuna y lo mismo tenemos un fiambre tendido en la acera. En cualquier caso este párrafo es absolutamente de coña:

Luis Antonio Irzo, exconcejal del Partido Popular (PP) de Huesca, fue condenado a siete años de prisión por maltrato continuado a su mujer y a sus tres hijos. No llegó a ingresar en prisión porque, después de que el Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca conmutara su condena por un curso

#5 Albarkas
#4 Por lo visto, si que se puede. Pero seguro que todos no podemos.
kevers #8 kevers *
#4 yo creo que es un quebrantamiento de condena, y cuando te pillan en una de esas vas directo a la cárcel sin pasar por la casilla de salida, pero no soy un experto.
Pertinax #1 Pertinax *
Tenía entendido que esto está absolutamente prohibido. Incluso que hay un certificado al respecto sin el cual no pueden contratarte.

Edit: Ahora veo que ese certificado se refiere únicamente a delitos sexuales.
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Qué hiciste abusadora
Qué hiciste abusadora
abusadora, abusadora
#3 alamajar
Se llama pp?
#6 silzul *
Entiendo, que a nadie le haga gracia que una persona condenada por los delitos que se narran este dando clases. Yo como docente, el primero.

Pero, lo que comentan la noticia no es una manifestación pacífica. Sino un acto planificado en la que participan una turba enaltecida entre los que hay menores de edad, haciendo un acto de denuncia que roza la ilegalidad al perseguir acosando e insultando al susodicho. No sé, me saltan unas cuantas alarmas al ver a menores de edad y encima en el entorno de un instituto participando en estas cosas. Sobretodo, cuando muchos de ellos no tienen la madurez y autocontrol como para actuar con cabeza... Y podrían acabar mal la cosa.
#7 Kuruñes3.0
A ver, si está condenado por maltrato a menores, no debe ejercer.
Ya esta.
