Alumnos del IES Grande Covián persiguen al docente condenado por maltrato a la salida de clase: "No lo veo como a un profesor normal, sino como a un abusador"

Familias y representantes de organizaciones se han concentrado en este 25-N a las puertas del instituto de la capital aragonesa para denunciar que el profesional continúe ejerciendo la docencia y esté en contacto con menores
| etiquetas: instituto grande covian , zaragoza , protesta alumnos y padres
Luis Antonio Irzo, exconcejal del Partido Popular (PP) de Huesca, fue condenado a siete años de prisión por maltrato continuado a su mujer y a sus tres hijos. No llegó a ingresar en prisión porque, después de que el Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca conmutara su condena por un curso
Edit: Ahora veo que ese certificado se refiere únicamente a delitos sexuales.
Pero, lo que comentan la noticia no es una manifestación pacífica. Sino un acto planificado en la que participan una turba enaltecida entre los que hay menores de edad, haciendo un acto de denuncia que roza la ilegalidad al perseguir acosando e insultando al susodicho. No sé, me saltan unas cuantas alarmas al ver a menores de edad y encima en el entorno de un instituto participando en estas cosas. Sobretodo, cuando muchos de ellos no tienen la madurez y autocontrol como para actuar con cabeza... Y podrían acabar mal la cosa.
