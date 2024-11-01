edición general
Una alumna denuncia acoso sexual por parte de otros compañeros en la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Salamanca

Dos alumnos han denunciado que sufren acoso sexual y escolar en la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, dependiente de la Diputación. Según ha informado Salamanca24horas, una menor de 13 años interpuesto una denuncia ante la Policía por acoso sexual y coacciones por parte de dos compañeros, y otro alumno, también menor, ha emprendido acciones legales con motivo por un maltrato psicológico continuado por parte de los profesores. La Diputación de Salamanca ha asegurado que el acoso sexual —instándole en repetidas ocasiones a enviar fotografías í

| etiquetas: tauromaquia , acoso sexual
comentarios
#4 mstk
¿escuela pública de tauromaquia?
riz #7 riz
#4 Esta institución está financiada con fondos públicos —y con un diputado provincial específico, Jesús María Ortiz, que dirige Carreteras, Escuela de Tauromaquia y Deportes— y convoca una subvención dirigida a los Ayuntamientos de Salamanca para que contraten alumnos de la escuela para becerradas y novilladas. La Diputación también colabora económicamente a través de la Escuela para subvenciones bolsines como los de Ciudad Rodrigo, Alba de Tormes y Ledesma, entre otros.
#8 mrM4
#4 para que luego os quejeis de que la derecha no apuesta por la educación pública :troll:
Wolfgang #6 Wolfgang
#0 Endo, ¿puedes corregir la entradilla para que no quede esa última frase a medias? {0x1f37b}
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Alguien debía haber advertido a la alumna que en esos sitios taurinos no hay mas que cabestros.
Ferran #2 Ferran
Es la tradición…
Doisneau #3 Doisneau
Una escuela de tauramaquia llena de cromañones? Vaya plot twist
Paracelso #5 Paracelso
Lo mejor es cerrarlo mientras se investiga,un par lustros por si acaso.
