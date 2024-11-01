El aluminio sube un 0,82% y marca máximos desde marzo de 2022

El precio del aluminio registró este lunes un nuevo avance en los mercados y tocó su nivel más alto desde finales de marzo de 2022. Los futuros llegaron a 3.546,3 dólares por tonelada durante la sesión, después de encadenar fuertes subidas en las últimas semanas.
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Es indignante, puto Perro Chanchez
Si tuvieramos la recogida selectiva y nos pagaran por ellas ganaríamos más dinero.
Hoy las tiramos al amarillo y gana dinero ecoembes, o cualquier parte y las desperdiciamos todos.