El alto precio de la IA: Meta prepara el despido de casi el 20% de su plantilla

Meta, la empresa encabezada por Mark Zuckerberg, estaría planteándose realizar despidos masivos en nombre de la automatización y la inversión en IA. La información, todavía no confirmada oficialmente, habría comenzado a ser un asunto de discusión entre los directivos de la compañía, de acuerdo con información de la agencia Reuters. Pese a que no existiría todavía una decisión definitiva, las cifras que se manejan resultan verdaderamente llamativas.