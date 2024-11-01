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El alto precio de la IA: Meta prepara el despido de casi el 20% de su plantilla

Meta, la empresa encabezada por Mark Zuckerberg, estaría planteándose realizar despidos masivos en nombre de la automatización y la inversión en IA. La información, todavía no confirmada oficialmente, habría comenzado a ser un asunto de discusión entre los directivos de la compañía, de acuerdo con información de la agencia Reuters. Pese a que no existiría todavía una decisión definitiva, las cifras que se manejan resultan verdaderamente llamativas.

| etiquetas: meta. ia , despidos
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3 comentarios
2 1 0 K 26 tecnología
xyzzy #1 xyzzy
Hay que tener poca verguenza para usar la IA como excusa para despedir a la gente.
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#3 silzul
#1 A ver... Lo que está claro es que está decisión la guía la avaricia. Meta (y otras compañías) están usando la IA como excusa para:

1) Acojonar al trabajador, obligando a que sea más productivo, con o sin IA, sin que repercuta en un aumento salarial
2) Reducir plantilla debido al aumento productivo, sobre contratación pandemica o fallo de previsiones.
3) Es una justificación ante sus inversores que han visto como se está invirtiendo miles de millones de dólares en una apuesta muy arriesgada y que posiblemente no van a poder recuperar la inversión. "MIRAD LA IA NOS PERMITE AHORRAR COSTES".
4) Esto es un acto de publicidad, la IA es tan buena que podemos reducir un 20% de nuestra plantilla sin que se note.
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Jaime131 #2 Jaime131
Imposible. He leído por aquí que no afectaría al empleo.
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