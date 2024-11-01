Un alto cargo de Gobierno del PP en La Rioja consigue un puesto de libre designación como gerente de la entidad que él mismo preside

El Gobierno del PP de La Rioja ha designado para un puesto técnico en el Consorcio de Aguas al presidente de la misma entidad. El BOR recoge que para la selección del candidato más idóneo, se constituirá una Comisión de Valoración integrada por el presidente, el gerente y la secretaria del Consorcio o personas que legalmente les sustituyan, que también podían dejar desierta la provisión de no haber canidatos con los requisitos exigidos
| etiquetas: pp , gerente , puesto
Lo que habría que controlar más son los salarios, ya por su puesto de Director General de Calidad Ambiental cobra 70k-. ¿Y va a tener otros dos sueldos? no estoy en contra de los sueldos de directivos altos, pero debería hacer 40 horas como un reloj.
transparentia.newtral.es/ficha/jose-maria-infante-olarte
vaya con el dinero público.... pa la saca.