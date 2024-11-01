edición general
21 meneos
51 clics
Un alto cargo de Gobierno del PP en La Rioja consigue un puesto de libre designación como gerente de la entidad que él mismo preside

Un alto cargo de Gobierno del PP en La Rioja consigue un puesto de libre designación como gerente de la entidad que él mismo preside

El Gobierno del PP de La Rioja ha designado para un puesto técnico en el Consorcio de Aguas al presidente de la misma entidad. El BOR recoge que para la selección del candidato más idóneo, se constituirá una Comisión de Valoración integrada por el presidente, el gerente y la secretaria del Consorcio o personas que legalmente les sustituyan, que también podían dejar desierta la provisión de no haber canidatos con los requisitos exigidos

| etiquetas: pp , gerente , puesto
20 1 0 K 197 actualidad
13 comentarios
20 1 0 K 197 actualidad
rob #2 rob
Mira que tienen suerte ¿eh?
4 K 56
#4 Toponotomalasuerte
#2 es estudiar. Si estudias mucho, la cara de gilipollas que se te queda viendo como roban estos hijos de puta almenos será sesi e interesante.
1 K 24
#9 Alcalino
#2 si, y además Manos Limpias debe estar de vacaciones al no denunciar este caso
1 K 24
vvjacobo #10 vvjacobo
#2 No es suerte, se han tenido que currar comprar los medios de comunicación, encontrar un grupo suficientemente grande de subnormales que les voten. Convencer a dichos subnormales tras cagadas monumentales de su desgobierno que la culpa es de perro sanche y venezuela... Lo que tú llamas suerte no es más que una conjunción entre votantes con iq ligeramente superior a un lagarto y una lucha día a día para robar y manipular.
1 K 25
rob #11 rob *
#10 Gracias. No sé cómo no se me ocurrió eso.
0 K 14
#5 Albarkas
Meritocracia, le llaman :troll:
3 K 50
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Son grandes gestores y seguro que algun juez lo investiga...
1 K 27
alfre2 #6 alfre2
Kurtura del Esfuerzo, pim, pam, pum!!
1 K 26
XtrMnIO #8 XtrMnIO
Y mientras a los juecezuelos españoles ni están ni se los espera...
0 K 13
sotillo #1 sotillo
Y esto no lo sabía nadie
0 K 11
#13 Abril_2025
Realmente no es mala idea, en teoría conoce el sistema ya que es presidente del mismo. Lo llevará mejor que otro y si no hay mucho trabajo pues mejor que lo haga él.

Lo que habría que controlar más son los salarios, ya por su puesto de Director General de Calidad Ambiental cobra 70k-. ¿Y va a tener otros dos sueldos? no estoy en contra de los sueldos de directivos altos, pero debería hacer 40 horas como un reloj.

transparentia.newtral.es/ficha/jose-maria-infante-olarte
0 K 11
#12 perica_we
ésto es el máximo de nepotismo no?
vaya con el dinero público.... pa la saca.
0 K 7
#7 Tuathan
¿El sistema judicial actual lo juzgará por un supuesto trafico de influencia y nepotismo?
0 K 6

menéame