Alphabet planea vender un bono excepcional a 100 años en una enorme ronda de emisión de deuda multidivisa. | EN

Alphabet, la empresa matriz de Google, planea vender un inusual bono a 100 años en libras esterlinas tras una sobresuscripción masiva de su emisión original de bonos en dólares estadounidenses por 20 000 millones de dólares (16 800 millones de euros). Esto la convertiría en la primera empresa tecnológica en intentar emitir un bono a 100 años desde Motorola en 1997.