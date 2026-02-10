edición general
Alphabet planea vender un bono excepcional a 100 años en una enorme ronda de emisión de deuda multidivisa. | EN

Alphabet, la empresa matriz de Google, planea vender un inusual bono a 100 años en libras esterlinas tras una sobresuscripción masiva de su emisión original de bonos en dólares estadounidenses por 20 000 millones de dólares (16 800 millones de euros). Esto la convertiría en la primera empresa tecnológica en intentar emitir un bono a 100 años desde Motorola en 1997.

Gry #3 Gry
Están apostando 20.000 millones a que en 100 años la libra esterlina no valdrá nada. :troll:
9 K 107
elgato79 #6 elgato79
#3 que cabron!! no lo había pensado asi. :foreveralone: :foreveralone:
1 K 16
#10 Dav3n
#3 Imagina cómo estará el percal económico para sacar bonos a 100 años xD

Venga, inviertan en IA que ejto va parriba sin duda alguna :palm:
0 K 11
StuartMcNight #16 StuartMcNight
#3 El bono a 100 años es de 1000 millones. Los 20.000 son los que han emitido en diversas duraciones en dolares. Y estan pagando un 1% mas de lo que paga el tesoro americano.
0 K 11
WcPC #7 WcPC
#4 Lo mismito es un estado que emite el dinero que una empresa...
:palm: :palm: :palm: :palm:
2 K 27
manbobi #1 manbobi
Es un timo casi tan perfecto como el de la vida eterna.
2 K 27
#4 zappbranigam
#1 bueno, la deuda de los estados es perpetua....
0 K 6
Herumel #5 Herumel
Pues si el ejemplo es Motorola....
1 K 26
wachington #9 wachington
#5 Eso estaba pensando, esto huele a muerto.

El problema ahora ya no es que alternativas tomar respecto a Google, el problema es que cualquier día vas a abrir el Gmail, el Google Photos, Drive, ... y ya no hay nada allá. Esperemos que antes de llegar a esa situación pidan a la gente que pague por sus servicios.
0 K 14
#13 EISev
#9 la pista te la dará antes Yahoo

Sí, aún hay gente que usa Yahoo mail, últimamente por ejemplo han reducido la capacidad del buzón gratuito
0 K 13
manbobi #14 manbobi
#13 Yo todavía lo uso.
0 K 12
DaniTC #11 DaniTC
#5 sí, que la compraron los chinos xD
0 K 10
EGraf #12 EGraf
#5 pues motorola sigue pagando y su bono tiene un yield de 6.5%
1 K 21
JungSpinoza #2 JungSpinoza
La competencia en IA se está convirtiendo cada vez mas en una carrera por el control del cómputo (chips, centros de datos y energía), no solo por el software.
0 K 13
Veelicus #17 Veelicus
ufff... huele a Rumasa digital que tira para atras...
0 K 11
#15 mstk
Pues si que está mal google.
0 K 7
ViejoInsultaAChemTrail #8 ViejoInsultaAChemTrail
tic tac...
0 K 6

