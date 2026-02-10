Alphabet planea vender un bono excepcional a 100 años en una enorme ronda de emisión de deuda multidivisa. | EN

Alphabet, la empresa matriz de Google, planea vender un inusual bono a 100 años en libras esterlinas tras una sobresuscripción masiva de su emisión original de bonos en dólares estadounidenses por 20 000 millones de dólares (16 800 millones de euros). Esto la convertiría en la primera empresa tecnológica en intentar emitir un bono a 100 años desde Motorola en 1997.
Venga, inviertan en IA que ejto va parriba sin duda alguna
El problema ahora ya no es que alternativas tomar respecto a Google, el problema es que cualquier día vas a abrir el Gmail, el Google Photos, Drive, ... y ya no hay nada allá. Esperemos que antes de llegar a esa situación pidan a la gente que pague por sus servicios.
Sí, aún hay gente que usa Yahoo mail, últimamente por ejemplo han reducido la capacidad del buzón gratuito