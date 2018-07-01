edición general
10 meneos
30 clics
Alperujo: el extracto de la aceituna que reduce el daño oxidativo y la inflamación en personas con sobrepeso y prediabetes

Alperujo: el extracto de la aceituna que reduce el daño oxidativo y la inflamación en personas con sobrepeso y prediabetes

Un estudio de intervención nutricional reveló los efectos beneficiosos para la salud de un extracto de alperujo, un subproducto generado durante la elaboración del aceite de oliva. Este extracto, especialmente rico en hidroxitirosol, consiguió mejorar de forma significativa el daño oxidativo del organismo y reducir la inflamación en personas con sobrepeso y prediabetes.

| etiquetas: alperujo , antioxidante , inflamacion
8 2 0 K 81 ciencia
26 comentarios
8 2 0 K 81 ciencia
#1 candonga1
Alperujo... palabra inventada de unir alpechín y orujo.
2 K 44
sxentinel #2 sxentinel *
#1 Así es. Y se crea desde que se cambia de la extracción en tres fases a dos, se combinan para formar un único producto, para evitar el vertido de alpechines a los ríos.
0 K 11
TripleXXX #7 TripleXXX
#2 No conocía eso, el orujo de mi época se hacía con los restos de los capachos y un disolvente ¿hexano? que extraía la grasa restante, luego se refinaba y se le añadía aceite fino para darle sabor.

Por cierto, en una aceitera que trabajé un tiempo de informático me decían que ese aceite era muy bueno para la mayonesa porque era rico en oleinas.
Hablo de cuarenta años atrás así que lo mismo estoy equivocado en algo.
1 K 21
sxentinel #10 sxentinel
#7 Si, los restos de los capachos que mencionas se conocen como orujo.

El hexano o en casos heptano, pero menos por su precio, se usa porque por métodos físicos no consigues extraer mas aceite de ese orujo.

El aceite extraído es tratado y limpiado posteriormente en refinerías, donde eliminan impurezas y se agrega AOVE para mejorar su organoleptica.

El aceite de orujo tiene ciertas cualidades bastante beneficiosas al partir de un aceite excelente y mantener ciertas características que sirven como base a mejoras por el posterior tratamiento del mismo.
3 K 35
Asimismov #15 Asimismov *
#10 el mejor uso del aceite de orujo es en los churros, porras y tejerongoz deliciosos como ningún otro y además muy saludable.
1 K 23
sxentinel #16 sxentinel
#15 En cocina industrial es muy apreciado por sus características cercanas al AOVE y su menor precio.

Ademas es el aceite que mayor capacidad de reutilización tiene, según un estudio que realizo el instituto de la grasa y en el que colaboro mi almazara, aguanta mas frituras y a mas temperatura que otros aceites.

www.csic.es/es/actualidad-del-csic/ruiz-el-aceite-de-orujo-de-oliva-es

oriva.es/wp-content/uploads/2018/07/Estudio-Comparativo-ICTAN-CSIC_Res
0 K 11
Asimismov #21 Asimismov
#16 ¿Más frituras que en una churrería? Ya me dirás.
1 K 23
sxentinel #24 sxentinel
#21 No te discutía, te daba la razón ampliando un poco la información al respecto.
0 K 11
TripleXXX #13 TripleXXX *
#10 Ese es el orujo que conocí en esa aceitera que pudo ser mi primer cliente.
Al final los jefes acabaron en el talego por vender aceite de libia como italiano o español, pero eso es otra historia.

Recuerdo un programa que les hice para calcular el rendimiento y aun me acuerdo de que había un proceso que se llamaba winterizacion o algo asi que consistía en enfriar el aceite pero ya no recuerdo el propósito.
1 K 21
sxentinel #14 sxentinel
#13 La winterizacion se usa para coagular ceras que no se desean mantener en el aceite.

Es una manera de mejorar las propiedades del aceite.

El proceso de refinado del aceite de orujo consiste en las siguientes fases (Lo he tenido que buscar, que no es mi campo de trabajo).

Desgomado, se usa para retirar fosfolipidos.
Neutralización para eliminar acidez.
Decoloración.
Winterización.
Desodorizacion.
y por ultimo filtración.
2 K 32
TripleXXX #18 TripleXXX *
#14 Joer, si algo me gusta es aprender, siempre digo que aprender es maravilloso y que el dia que me muera, aprenderé a morir.
Es un poco negro pero de veras es lo que pienso.

Se me olvidó, ya busque lo de la winterizacion y recuerdo que era sobre todo por el tema de las ceras, como bien has dicho.
1 K 19
sxentinel #19 sxentinel
#18 No me extraña, es algo en lo que estoy completamente de acuerdo contigo.

Ademas de ser una filosofía bastante bonita, que no es que tenga un lado negro, la muerte es parte de la vida y como tal hay que tenerla en cuenta.
1 K 19
TripleXXX #20 TripleXXX
#19 Edité mi mensaje anterior porque se me olvidó decirte lo de las ceras que lo tuve que buscar en Internet.

Es un placer poder tener diálogos como estos que aporten.
1 K 19
sxentinel #23 sxentinel
#20 El placer es mutuo. Siempre gusta de poder compartir lo poquito que sabemos sobre algún tema.
1 K 19
#4 candonga1
#2 Bueno, el alpechín no tenía porqué verterse en los ríos....era un excelente abono, rico en potasio... sus propiedades antioxidantes limitaban el uso.
0 K 20
sxentinel #8 sxentinel
#4 Si, el problema era que necesitabas muy poco alpechín para mejorar la tierra y pasarte en su dosificación pasaba a quemarla.

Durante muchos años, paso como con los purines, en las almazaras era mas sencillo verterlos a los desagües o contar con tierras para su eliminación que tratarlos.

Así que al final se opto por cambiar el sistema de extracción de aceite para mejorar su tratamiento.
0 K 11
volandero #25 volandero
#1 Todas las palabras de todos los idiomas son inventadas.
0 K 11
TripleXXX #3 TripleXXX
¿Eso es el alpechín de toda la vida u otra cosa?

Por Córdoba se decía: Huele peor que la entrada de Aguilar, y es que antes se tiraba al río.
0 K 8
sxentinel #5 sxentinel
#3 Es la combinación de alpechín y el orujo, Desde mas o menos 1980 se cambia el sistema por el que se obtiene el aceite dejando de separar las fases solido-liquido (obteniendo tres, orujo solido, alpechín liquido y aceite liquido) y sustituyéndolo por un sistema de tornillo horizontal que si bien separa en diferentes anillos estas fases, al final vuelve a mezclar las de alpechín y orujo para facilitar su tratamiento posterior y la obtención de subproductos valiosos a partir de los mismos.
1 K 19
TripleXXX #9 TripleXXX
#5 #6 Gracias por la info, no conocía esos cambios que comentáis.

Estas cosas te reconcilian con meneame :-)
2 K 32
sxentinel #11 sxentinel
#9 A ti por interesarte.
1 K 19
#6 candonga1
#3 Alpechín con orujo... una pasta líquida, fruto del cambio de extracción de tres a fases a dos fases, muy problemática de manejar
1 K 28
sxentinel #12 sxentinel
#6 Y que gracias a los diferentes avances en el sector a pasado de ser un desecho de la extracción del aceite a considerarse un subproducto del que cada día se descubren nuevos usos y formas de aprovechamiento.

Desde generación de energía a alimentos ricos en propiedades (como puedes ver en este mismo articulo) pasando por alimentación animal y generación de nuevos materiales.

cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/muebles-fabricados-huesos-aceituna-

www.zonadepinturas.com/novedades/ultimas-noticias/21-empresas/7976-des

www.nextinbeautymag.com/es/innovacion/sostenibilidad/vpv-reolivar-biop
0 K 11
MoñecoTeDrapo #17 MoñecoTeDrapo
La aceituna, el cerdo vegetal. Se aprovecha todo. :-)
1 K 21
sxentinel #22 sxentinel
#17 Hasta el rabito decimos por aquí, que se usa para alimentación animal junto a la hoja del olivo que recogemos en las almazaras.
2 K 34
Pacman #26 Pacman
#22 calla que de la hoja también se saca aceite

o_o
0 K 13

menéame