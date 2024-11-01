·
2024-11-01
7
meneos
49
clics
Alonso arranca el Mundial al volante de una peligrosa lavadora centrifugando
Los peores presagios han llegado de boca del propio Adrian Newey: las vibraciones del motor Honda del Aston Martin son tan altas que apenas podrá resistir 25 vueltas bajo riesgo de daño físico para los pilotos.
|
etiquetas
:
alonso
,
mundial
,
f1
6
1
0
K
69
actualidad
7 comentarios
#3
Caresth
Ojo, que no es de El Mundo Today
2
K
30
#1
DatosOMientes
Ojo, que los rusos se la roban.
1
K
28
#2
Jaime131
Este será el año de Alonso en la lavadora.
1
K
26
#4
tdgwho
*
No sé si se puede hacer un coche tan malo que directamente sea peligroso conducirlo 25 vueltas.
Spoiler, si. Se puede
1
K
26
#6
karakol
Joer con Honda.
Unos excelentes y fiables coches de calle, un motor ganador de F1 en los últimos años y cuando le llega a Alonso la caga. Alguien es gafe.
Esto acerca a Alonso a Balay.
0
K
20
#7
ombresaco
esa foto parece que han cogido una foto de la cabeza y la han pegado a un cuerpo de otra foto
0
K
12
#5
reithor
La imagen mental es la de una carrera de hamsters de tro de bolas rodantes.
0
K
11
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
