Alonso arranca el Mundial al volante de una peligrosa lavadora centrifugando

Los peores presagios han llegado de boca del propio Adrian Newey: las vibraciones del motor Honda del Aston Martin son tan altas que apenas podrá resistir 25 vueltas bajo riesgo de daño físico para los pilotos.

Caresth #3 Caresth
Ojo, que no es de El Mundo Today :-D
2 K 30
#1 DatosOMientes
Ojo, que los rusos se la roban.
1 K 28
Jaime131 #2 Jaime131
Este será el año de Alonso en la lavadora.
1 K 26
tdgwho #4 tdgwho *
No sé si se puede hacer un coche tan malo que directamente sea peligroso conducirlo 25 vueltas.

Spoiler, si. Se puede
1 K 26
karakol #6 karakol
Joer con Honda.

Unos excelentes y fiables coches de calle, un motor ganador de F1 en los últimos años y cuando le llega a Alonso la caga. Alguien es gafe.

Esto acerca a Alonso a Balay.
0 K 20
ombresaco #7 ombresaco
esa foto parece que han cogido una foto de la cabeza y la han pegado a un cuerpo de otra foto
0 K 12
reithor #5 reithor
La imagen mental es la de una carrera de hamsters de tro de bolas rodantes.
0 K 11

