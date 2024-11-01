Alone in the Dark tendrá un nuevo reinicio cinematográfico con el regreso del director de la película de 2005, Uwe Boll

Aunque ahora se encuentran en su mejor etapa, hubo un tiempo en el que las adaptaciones de videojuegos eran bastante infames. Una especialmente criticada fue Alone in the Dark, película de 2005 Bajo la dirección de Uwe Boll y protagonizada por Christian Slater y Tara Reid. Event Films, la productora propiedad de Uwe Boll, ha adquirido los derechos de la exitosa saga de videojuegos para realizar una nueva película. "Estamos deseando relanzar la franquicia y contratar a nuestro nuevo Edward Carnby", compartió el director.