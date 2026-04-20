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Almeida sigue el ejemplo de Ayuso y rechaza declarar la tapia de La Almudena lugar de memoria por los asesinatos de republicanos

Almeida sigue el ejemplo de Ayuso y rechaza declarar la tapia de La Almudena lugar de memoria por los asesinatos de republicanos

En octubre, el Gobierno central reconoció el sitio donde fueron ejecutados miles de opositores al régimen por su relevancia histórica. El Consistorio lo recurrió por notificarse fuera de plazo y porque “reabre viejas heridas”. El BOE publicó que entre abril de 1939 y febrero de 1944 fueron asesinadas 2.936 personas de numerosas localidades españolas, militantes de partidos de izquierda, sindicalistas, intelectuales y republicanos que se oponían a la dictadura.En la pared del camposanto, que antes de declararse lugar de memoria ya había acogido

| etiquetas: almeida , ayuso , rechazo , la almudena , memoria histórica
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4 comentarios
2 0 0 K 27 actualidad
cocolisto #1 cocolisto
Siempre se puede ser un poco más miserable.Aquí es difícil.
1 K 27
sotillo #4 sotillo
#1 Y esto es lo mejor que tiene el pp como cabeza de cartel, un gafe
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Andreham #2 Andreham
Fuera de plazo cómo, qué llega, 80 años tarde?
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#3 hackerman
Nazis haciendo cosas de nazis como siempre...sin problema
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menéame