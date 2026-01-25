Alimentar a bacterias es la mejor medida que puede tomar una madre para la salud de su bebé  

La leche producida por una madre se considera el alimento ideal para sustentar a su recién nacido. Sin embargo, cuando se estudia desde el punto de vista evolutivo esta definición se queda demasiado corta, ya que aunque resulte sorprendente, una de las funciones más importante de la leche materna consiste en alimentar también a una gran variedad de bacterias.
mi madre siempre me dijo que a ella le recomendaban que nos dieran leche de fórmula y no pecho.