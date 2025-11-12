Alicante preadjudica las visitas a los refugios antiaéreos de la Guerra Civila la Asociación de Guías entre el pulso revisionista de Vox

Encarrila la contratación del servicio, en un contexto en el que los 'voxistas' persisten en reivindicar la 'resignificación' de la información turística para eliminar carga ideológica como otro de los requisitos para pactar las cuentas de 2026
PP y Vox son como Alemania, permanente en el lado equivocado de la historia.
Además que quieren resignificar, no hay nada que resignificar, un enano de mierda cometió en golpe de estado con ayuda de una banda de moros sobre un gobierno legitimo