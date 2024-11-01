Aliados de Orbán se apresuran a sacar su fortuna de Hungría tras la derrota en las elecciones

A orillas del Danubio, la noticia de que la era de Viktor Orbán había llegado a su fin desencadenó una celebración que se prolongó durante horas. La alegría resonó por toda Hungría mientras la gente se abrazaba y chocaba las manos. Para algunos, sin embargo, la aplastante derrota desató una huida frenética. Desde que llegó al poder en 2010, un pequeño círculo de colaboradores alineados con el líder y su partido Fidesz ha amasado enormes fortunas.