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Aliados de Orbán se apresuran a sacar su fortuna de Hungría tras la derrota en las elecciones

Aliados de Orbán se apresuran a sacar su fortuna de Hungría tras la derrota en las elecciones

A orillas del Danubio, la noticia de que la era de Viktor Orbán había llegado a su fin desencadenó una celebración que se prolongó durante horas. La alegría resonó por toda Hungría mientras la gente se abrazaba y chocaba las manos. Para algunos, sin embargo, la aplastante derrota desató una huida frenética. Desde que llegó al poder en 2010, un pequeño círculo de colaboradores alineados con el líder y su partido Fidesz ha amasado enormes fortunas.

| etiquetas: orbán , hungría , ultraderecha
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6 comentarios
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Thornton #1 Thornton
Una pista para aquellos que sueñan con un gobierno de Vox.
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Blackat #6 Blackat
#1 No huyeron cuando murio Franco...controlan bancos, periodicos,tribunales,ejercito...
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SerVicius #5 SerVicius
Sus aliados tienen fortunas. Lo que no tienen seguro, a parte de moral ni etica, son cayos en las manos. Exactamente igual que su amigo A Bascal.
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#3 laruladelnorte
El nuevo líder ha denunciado en repetidas ocasiones que se están destruyendo documentos potencialmente incriminatorios durante las últimas semanas de Orbán en el poder. “Estamos recibiendo cada vez más informaciones sobre la destrucción a gran escala de documentos en diversos ministerios, instituciones afiliadas y empresas cercanas a Fidesz”,

El PP ha creado escuela. :foreveralone:
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#4 CuiProdestHocBellum
#3 El PP da clases nivel grado universitario de destrucción de discos duros, papeles y secuestros de testigos... Por lo que se ve, solo los jueces españoles y los votantes del PP aún no se han enterado.
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Alegremensajero #2 Alegremensajero
Madre mía lo que ha desmejorado este muchacho con los años...  media
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menéame