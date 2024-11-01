El aliado de EE. UU. tiene misiles Patriot para cuatro días si los ataques de Irán no cambian – Bloomberg [ENG]

Debido a los ataques de Irán en respuesta a la operación estadounidense e israelí, el Estado de Qatar, en Oriente Medio, solo tiene misiles suficientes para que sus sistemas de defensa aérea Patriot duren varios días. Así lo declara la agencia Bloomberg, citando el análisis interno del país. Según este, a Qatar le quedan misiles interceptores Patriot para cuatro días al ritmo actual de uso. Patriot es un sistema de defensa aérea fabricado en Estados Unidos. Es uno de los pocos complejos occidentales capaces de derribar misiles balísticos util
| etiquetas: guerra , iran , usa , defensa aa , patriot , stock
www.meneame.net/story/iran-afirma-radar-estadounidense-mas-grande-golf
A EEUU solo le preocupa Israel y a Israel solo le preocupa el gran Israel, que viene a ser el control total de oriente medio y de los flujos de energía para atarnos a todos en las tinieblas mientras ellos controlan la economía mundial.
Y por eso, ésto va a acabar fatal.
www.aol.com/articles/sustained-war-iran-could-drain-110052435.html