El aliado de EE. UU. tiene misiles Patriot para cuatro días si los ataques de Irán no cambian – Bloomberg [ENG]

Debido a los ataques de Irán en respuesta a la operación estadounidense e israelí, el Estado de Qatar, en Oriente Medio, solo tiene misiles suficientes para que sus sistemas de defensa aérea Patriot duren varios días. Así lo declara la agencia Bloomberg, citando el análisis interno del país. Según este, a Qatar le quedan misiles interceptores Patriot para cuatro días al ritmo actual de uso. Patriot es un sistema de defensa aérea fabricado en Estados Unidos. Es uno de los pocos complejos occidentales capaces de derribar misiles balísticos util

HeilHynkel #1 HeilHynkel
No está de más recordar que la red AEW de la zona debe estar bastante tocada ... así que la posibilidad de éxito de estos chismes es menor (menos tiempo de reacción)

www.meneame.net/story/iran-afirma-radar-estadounidense-mas-grande-golf
berkut #3 berkut
De eso se trata también: de comprarles más armas a los usanos
Suigetsu #4 Suigetsu *
#3 Comprarles armas que se han gastado por culpa de los usanos de meterse en una guerra por sus cojones. Yo si fuera Qatar les pasaría la factura o les amenazaría con comprar S-400.
#5 Dav3n
#4 Bueno, es que ese es, en cierta medida, el plan de Irán: demostrar que EEUU no puede ofrecer protección a los países del Golfo y de paso que tampoco le importa un carajo lo que pase con ellos.

A EEUU solo le preocupa Israel y a Israel solo le preocupa el gran Israel, que viene a ser el control total de oriente medio y de los flujos de energía para atarnos a todos en las tinieblas mientras ellos controlan la economía mundial.

Y por eso, ésto va a acabar fatal.
eaglesight1 #6 eaglesight1
EE.UU. se va a poner las botas vendiendo armamento, uno de los motivos de esta guerra, además de la del control del petroleo.
