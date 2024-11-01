Algunos motivos que respaldan la conveniencia e importancia de construir espacios como Tárdigram

Antes de nada, aclarar que este artículo es exclusivamente opinión personal mía y que en ningún caso representa una opinión, posición o comunicado oficial de Tardigram ni de la asociación que la sustenta (ADN&COW), veo necesario hacer este inciso dada mi condición de administrador de la página y para evitar que haya cualquier clase de malentendidos o tergiversaciones maliciosas (a las cuales, por desgracia, estamos bastante habituados).