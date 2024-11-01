Algunos motivos que respaldan la conveniencia e importancia de construir espacios como Tárdigram

Antes de nada, aclarar que este artículo es exclusivamente opinión personal mía y que en ningún caso representa una opinión, posición o comunicado oficial de Tardigram ni de la asociación que la sustenta (ADN&COW), veo necesario hacer este inciso dada mi condición de administrador de la página y para evitar que haya cualquier clase de malentendidos o tergiversaciones maliciosas (a las cuales, por desgracia, estamos bastante habituados).
Hasta que entendimos que el juego era (y sigue siendo) esa mezcla de gamificacion toxica. De pensar que esto es trinchera, de entrar a ver qué o quién subió, y mientras a seguir tragando cada vez más publicidad y más tolerancia con el discurso intolerante.
Por visitas y clicks. Por simple lucro.
En fin, que de todo se sale uno.
Menéame, hace tanto que no eres lo que eras, que ya no eres parte de mi.