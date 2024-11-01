edición general
9 meneos
49 clics

Algunos motivos que respaldan la conveniencia e importancia de construir espacios como Tárdigram

Antes de nada, aclarar que este artículo es exclusivamente opinión personal mía y que en ningún caso representa una opinión, posición o comunicado oficial de Tardigram ni de la asociación que la sustenta (ADN&COW), veo necesario hacer este inciso dada mi condición de administrador de la página y para evitar que haya cualquier clase de malentendidos o tergiversaciones maliciosas (a las cuales, por desgracia, estamos bastante habituados).

| etiquetas: tardigram , fediverso , motivos. asociación , lucro
7 2 1 K 75 actualidad
3 comentarios
7 2 1 K 75 actualidad
#1 soberao *
Tardigram es un sitio sin negativos, ¿no? ¿Como las sectas y las redes sociales del imperio donde todo es positivo y nada negativo?
0 K 17
tsumy #3 tsumy *
La de horas que pasamos por aquí lidiando con clones consentidos por moderación insultando, haciendo su spam feliz como parte de su jornada laboral e incluso tomando como rehén secciones enteras decidiendo qué podía subir y qué no a portada...

Hasta que entendimos que el juego era (y sigue siendo) esa mezcla de gamificacion toxica. De pensar que esto es trinchera, de entrar a ver qué o quién subió, y mientras a seguir tragando cada vez más publicidad y más tolerancia con el discurso intolerante.
Por visitas y clicks. Por simple lucro.

En fin, que de todo se sale uno.

Menéame, hace tanto que no eres lo que eras, que ya no eres parte de mi.
1 K 12

menéame