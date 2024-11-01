Algunos legisladores republicanos piden la expulsión masiva de los musulmanes estadounidenses. Eng  

Dos republicanos del Congreso están pidiendo la expulsión masiva de musulmanes de EEUU mostrando un sentimiento islamófobo cada vez más descarado dentro del partido.«Es hora de prohibir los viajes a los musulmanes, deportar radicalmente a todos los inmigrantes musulmanes legales e ilegales, y revocar la ciudadanía siempre que sea posible», publicó el lunes el representante Randy Fine (republicano por Florida) en redes sociales.