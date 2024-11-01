edición general
Algunos legisladores republicanos piden la expulsión masiva de los musulmanes estadounidenses. Eng  

Dos republicanos del Congreso están pidiendo la expulsión masiva de musulmanes de EEUU mostrando un sentimiento islamófobo cada vez más descarado dentro del partido.«Es hora de prohibir los viajes a los musulmanes, deportar radicalmente a todos los inmigrantes musulmanes legales e ilegales, y revocar la ciudadanía siempre que sea posible», publicó el lunes el representante Randy Fine (republicano por Florida) en redes sociales.

SeñorPresunciones
No serán fascistas pero cada día que pasa se le parecen más.
6
#3 eshu
Ya se que uno vive donde puede y no donde quiere pero si yo viviera en USA y fuera extranjera o descendientes de extranjeros, iría buscando otro país para vivir.
Las cosas se les van a poner muy feas en los próximos años y en algunos casos les puede costar la vida
1
HeilHynkel
#3

fuera extranjera o descendientes de extranjeros,

Coño ... vas a deportar a más de 300 millones de personas. xD
2
makinavaja
#5 En EEUU todos son extranjeros o descendientes de extranjeros, salvo los escasos nativos americanos que aún quedan y languidecen encerrados en reservas....
2
eshu
#6 #5 Hay una parte de la población (blancos católicos o protestantes o descendientes de esos blancos) que tiene muy claro a quién consideran extranjeros.
0
euacca
#3 Y si no también. Cada vez hay más que se vienen a Europa.
0
concentrado
Y así aparecieron los conversos :troll:
0
cocolisto
Menuda banda de idiotas malagente.
0
HeilHynkel
Abdul Jabbar, Muhammed Alí (se murió hace poco, menos mal) ¿van a renegar de ellos?
0
pirat
Ellos sabrán pero que no vengan con lloros cuando les respondan con reciprocidad.
0
hakcer_dislexico
Y les quedan 3 años ...
0
josiahallen
Esto mejora cada día.
0

