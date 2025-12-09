Alguna voz amiga debería hablar con Eduardo Casanova

Silencio se exhibe estos días en Movistar+ --la de Javier de Paz--, una plataforma de entretenimiento familiar en la que no todo tiene que ser memorable, como en Netflix. Los catálogos de estas empresas suelen incluir películas de entretenimiento, programas infantiles, documentales livianos y algún que otro taquillazo. Lo que sucede es que Casanova peca de ambicioso, inconsciente de sus limitaciones o a lo mejor desconocedor de que lo que crea no sobresale, sino que rechina. Lo bueno es que es joven (1991) y que todavía puede frenar esa...