edición general
8 meneos
157 clics
Alguna voz amiga debería hablar con Eduardo Casanova

Alguna voz amiga debería hablar con Eduardo Casanova

Silencio se exhibe estos días en Movistar+ --la de Javier de Paz--, una plataforma de entretenimiento familiar en la que no todo tiene que ser memorable, como en Netflix. Los catálogos de estas empresas suelen incluir películas de entretenimiento, programas infantiles, documentales livianos y algún que otro taquillazo. Lo que sucede es que Casanova peca de ambicioso, inconsciente de sus limitaciones o a lo mejor desconocedor de que lo que crea no sobresale, sino que rechina. Lo bueno es que es joven (1991) y que todavía puede frenar esa...

| etiquetas: cine , eduardo casanova
7 1 1 K 94 actualidad
4 comentarios
7 1 1 K 94 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... motocicleta en la que viaja a 200 kilómetros por hora para calmarse, leer, madurar sus conceptos e intentar hacer algo acorde a su talento, que a lo mejor es enorme, quién sabe. En caso contrario, si José Pablo López se mantiene en RTVE, siempre puede pedir un programa en PlayZ. Lo que es actualmente... es eso. No es cine, es chascarrillo, Inés Hernand, una habitación recargada, pero todavía por amueblar. Alguna voz amiga debería llamarle a capítulo, invitarle a una caña y convencerle de que, en su ámbito, no destaca más quien más grita, sino quien cuenta algo que merece la pena observar...
0 K 20
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
si, ya lo que faltaba al pobre "una voz" :troll: :troll:
0 K 7
#4 bizcobollo *
No es sino un reflejo de los tiempos que corren, y al del gremio que se le ocurra criticarle le cae una cancelación en todo lo alto. Y él lo sabe.
0 K 7

menéame