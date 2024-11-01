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Algo no cuadra en el átomo: el último experimento del CERN pone en jaque las leyes del universo
Los autores estiman que la probabilidad de que el resultado se deba al azar es de 1 entre 16.000. Podríamos estar ante la mayor transformación de la física desde los tiempos de Einstein.
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Martillo_de_Herejes
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"El equipo de investigación confía en que las próximas actualizaciones del acelerador permitan confirmar si estas irregularidades son la puerta de entrada a una realidad desconocida..."
Estamos a dos desayunos de ser invadidos por La Niebla... O por los Perros de Tíndalos.
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Estamos a dos desayunos de ser invadidos por La Niebla... O por los Perros de Tíndalos.