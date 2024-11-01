edición general
Algo enorme y marrón está tomando el control del Océano Atlántico

Es el Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico, una enorme proliferación de algas marrones flotantes. En mayo, el cinturón de algas alcanzó una biomasa récord de 37.5 millones de toneladas. [eng]

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Nada, no pasa nada, el cambio climático no existe, no nos vamos a la mierda, sigan consumiendo y ataquen al que avise del meteorito
Feindesland #4 Feindesland
#1 El cambio climático SÍ existe. Y no vamos a hacer nada.

No es lo mismo.

Es inútil señalar a los que lo niegan. El problema está en que los que lo reconocen tampoco van a hacer nada.
aupaatu #2 aupaatu *
Para variar la solución será usarlo como combustible para seguir el ciclo de combustión que tanto apasiona a los gerentes del planeta.
kintxo #3 kintxo *
#2 Si la alternativa es que se pudra en la costa, no parece mala opción la del combustible
